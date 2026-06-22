屈臣氏集團成立brand lab 將龐大零售網絡轉化為以數據驅動的品牌增長動力

香港 - 2026年6月22日 – 屈臣氏集團宣布成立屈臣氏集團brand lab，一個以數據驅動的品牌創建與拓展平台，透過集團全球零售生態系統，以系統化方式發掘、培育及拓展品牌。平台建基於屈臣氏集團完善O+O（線下及線上）平台優勢、廣泛的店舖網絡，及來自超過1.8億名會員的消費模式，令品牌以高效、有系統且一致的方式，迅速於多個市場拓展品牌。





屈臣氏集團brand lab憑藉集團多年來建立的品牌發展經驗及實力，結合數據分析能力、全渠道營運網絡及市場執行能力，透過遍及亞洲及歐洲超過17,000家 O+O 店舖，協助品牌快速增長。



過去兩年，屈臣氏集團在其零售網絡引進超過4,800個全新品牌及其產品，充分展現集團於品牌發展方面的實力。



從品牌孵化走向市場實踐



有別於傳統品牌孵化器模式，屈臣氏集團brand lab將品牌發展直接融入其龐大的零售生態系統之中。



我們並非在品牌進入市場前才進行培育，而是在真實市場內，透過實時數據、購物行為及品類趨勢分析，協助品牌作出發展決策。



屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示，這個模式充分展現集團的獨特優勢：「我們不會等待品牌尋找適當的市場，而是在已經存在需求、真實的市場環境中建立品牌，並透過集團的零售生態拓展品牌規模。」



以系統化模式推動品牌增長



屈臣氏集團brand lab的核心是一套完整的營運模式，將市場洞察、品牌創建、分銷渠道、需求增長及規模化發展緊密連繫。



平台充分運用集團超過1.8億名會員的消費行為分析及 O+O能力，加快品牌篩選及市場執行，協助品牌更快把握市場機遇，實現增長。



規模化的品牌發展路徑



集團以結構緊密的發展模式，為加入屈臣氏集團brand lab的品牌提供全面支援，由初期市場驗證到拓展至不同市場，再領導產品類別。



於各階段提供針對性的支援，包括市場分析、銷售網絡、品牌推廣及投資配置，確保資源投放於高潛力機會，推動品牌持續穩健增長。



這種分階段發展模式讓屈臣氏集團能更有系統地發掘、培育及拓展品牌，提升成功率，同時實現更高效及審慎的資源配置。



聚焦高增長品類



屈臣氏集團brand lab專注於高增長產品類別，包括亞洲美妝趨勢（韓、日、內地美妝）、成分導向護膚產品、健康與保健產品，及個人護理產品，以把握不斷演變的消費趨勢及市場需求。集團預計透過平台，進一步提升發展自家及獨家品牌的實力，同時加快產品推出市場的速度，提升資源運用效率。



成功拓展規模的品牌



初步成果顯示，屈臣氏集團brand lab 能有效將市場分析力轉化為增長動力，不僅協助品牌發展，更透過整合的O+O生態系統，推動品牌於不同市場拓展規模。



在不同品類及市場中，平台成功協助品牌由單一市場拓展至多個市場，實現快速而一致的增長：



COSRX（韓系美妝）- 結合COSRX以創新為導向的護膚專業，以及屈臣氏集團廣泛的零售網絡與深入的顧客分析，成功加快品牌拓展國際市場，並擴大顧客群，可見平台能將品牌優勢，轉化為跨市場的持續增長動力。



&honey（日系美妝）- 憑藉其鮮明的產品定位，結合集團於亞洲市場的規模優勢，&honey 在短時間內由日本市場拓展至多個亞洲市場，展現平台能有系統地將成熟的本土領導品牌，拓展至多個市場。



e.l.f. Cosmetics（美國）-透過與屈臣氏集團合作，e.l.f. 成功將其以社群為核心及高性價比的品牌理念拓展至歐洲市場，將品牌參與度轉化為顯著的市場滲透率。平台成功將以顧客為中心的品牌，透過當地的市場分析及執行，進一步拓展規模。



essence（德國）- essence成功拓展多個新市場，包括建立獨家合作夥伴，充分展現在整合分銷及零售分析的支持下，具明確理念的品牌能在提升市場覆蓋的同時，保持一致的品牌體驗。此例子突顯平台持續提升品牌影響力、深化顧客忠誠度，以及在不同市場建立長遠價值。



以上例子充分展現，品牌能透過一套清晰而一致的模式實現規模化發展。結合數據驅動的品牌甄選、整合分銷網絡及協調的市場執行，品牌得以逐步拓展至多個市場，印證屈臣氏集團brand lab作為品牌增長引擎的優勢，能夠以系統化及可複製的模式，支持品牌拓展規模。



建立可複製的增長引擎



屈臣氏集團brand lab 進一步強化屈臣氏集團的零售優勢，不僅作為分銷渠道，更成為推動品牌孵化及規模化的增長引擎。



此舉標誌著集團由以往機會導向的品牌引入模式，邁向更具系統性及可複製的增長機制，進一步鞏固以速度及一致性推動品牌發展的能力，同時持續提升整體品牌組合的長遠價值。



展望未來，屈臣氏集團將繼續與不同品牌夥伴及具潛力的品牌合作，確保發展方向及理念一致。更多詳情，請瀏覽 屈臣氏集團brand lab官方平台：https://www.aswatson.com/zh/asw-brand-lab



