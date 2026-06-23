尚乘集團及尚乘國際以兩年自願鎖定期，重申對TGE的長期承諾

巴黎、倫敦和紐約2026年6月23日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）和尚乘國際集團（簡稱「尚乘國際」，紐交所：AMTD；新交所：HKB）聯合宣布，作為The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）的聯合創始股東，他們完全呼應並支持TGE控股股東——尚乘數科（AMTD Digital，紐交所：HKD）近日的公告：尚乘數科及其董事和管理團隊已自願同意，在兩年內不出售其持有的任何TGE股份。

為了與上述承諾保持一致，並體現其對TGE長期前景及價值創造潛力的堅定信心，尚乘集團和尚乘國際同樣自願承諾並同意：自本公告之日起兩年內，不在公開市場出售其各自持有的任何TGE股份，這與其對TGE長期前景及價值創造潛力的堅定承諾和信心一致。