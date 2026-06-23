靈活辦公新體驗：Compass Offices 中環皇后大道中 9 號全新空間 7 月正式開幕

中環地標迎來全新高端辦公空間，精品酒店式款待助企業靈活應對市場變化。 香港2026年6月23日 /美通社/ -- 香港靈活辦公空間品牌 Compass Offices 宣佈，位於中環黃金地段皇后大道中 9 號（9 QRC）10 樓的全新辦公空間將於今年 7 月正式啟用。新空間專為中環區內的金融、法律及各類專業團隊量身打造，滿足大家對靈活、高質素辦公環境的需求。繼 6 月尖沙咀新港中心 1 座開幕後，中環新店的落成也為 Compass Offices 活力滿滿的 2026 年擴展計劃再添新里程。 坐落中環核心，出行四通八達

皇后大道中 9 號位處中環的心臟地帶，鄰近置地廣場及各大金融機構，非常適合追求高效與便利的企業。對於需要兼顧本地與海外市場的團隊來說，這裡的交通更是無可挑剔： 大樓直接連接 中區行人天橋系統 ，風雨無阻。

，風雨無阻。 步行至 中環港鐵站 K 出口只需 2 分鐘 。

。 前往香港機場快綫站也只需 5 分鐘，不論是日常通勤還是出差外訪都輕鬆自如。 以人為本，融入精品酒店式款待 Compass Offices 相信，辦公室絕對不只是擺放辦公桌椅的地方。我們更著重溫暖、體貼的酒店式服務，希望為大家營造一個舒適、有歸屬感的環境，讓每個人都能放鬆心情、專注發揮。

為了讓企業更輕鬆地拓展人脈和接待貴賓，新中心將高規格的會議室與多功能活動空間融為一體，並由親切的現場團隊提供全面支援。這些活動空間就像是企業自家辦公室的延伸——傳統辦公室要預留空間做活動往往成本高昂，而進駐企業可以隨時利用這些共享區域舉辦客戶聚會、工作坊或團隊活動，省卻了長期承擔的固定開支。 此外，Compass 還會定期舉辦各式各樣的社群活動，讓會員在輕鬆的氛圍下與同行交流、促成 B2B 合作，並享受我們精心準備的專屬客戶福利與生活禮遇。

彈性應對市場變化，助企業立足中環核心商圈 Compass Offices 主席 Andrew Chung 表示：「我們今年在香港的擴充計劃，核心在於進駐企業最需要的黃金地段，提供兼具品質與實用性的辦公空間。在節奏緊湊的商業市場中，進駐著名的中環地標不僅能提升品牌形象，更重要是能配合業務發展，隨時彈性調整團隊規模。無論是擴充還是精簡辦公空間，這種高度的靈活性都能為企業帶來極大的競爭優勢。新中心提供全方位的專業辦公環境，讓客戶能以最靈活的營運成本，專注於業務拓展與長遠發展。」

新中心的開幕，為中環傳統而固定的辦公室租約帶來了更靈活、現代的選擇。這裡的所有辦公室都已經裝修完畢、即簽即用，非常適合資產管理公司、跨國企業分部或中大型團隊即時進駐，瞬間建立極具代表性的企業形象。 在這裡，靈活的私人辦公室、多功能共享空間與豐富的社群活動融為一體，演變成一個充滿競爭力與活力的商務社區。配合我們親切的現場服務團隊，企業不僅能輕鬆保持營運彈性，更能在提升員工士氣的同時，讓工作效率倍增。 關於 Compass Offices

Compass Offices 致力於提供專業、高效且靈活的辦公空間，陪伴企業在各個階段一同成長。我們即簽即用的服務式辦公室讓初創企業、中小企業及跨國團隊都能隨著業務發展輕鬆擴展規模。憑藉遍佈亞太地區主要商業區的黃金地段，我們提供以生產力為導向的舒適環境、精心籌劃的社群活動以及豐富的專屬禮遇，助企業在瞬息萬變的商業環境中保持敏捷並取得成功。我們成立於 2009 年，始終致力於打造啟發靈感的辦公環境，助客戶邁向卓越。 媒體聯繫：

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