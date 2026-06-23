Cision 在 CisionOne 推出人工智能覆蓋率分析，助公共關係團隊從傳媒覆蓋率邁向實際行動

人工智能覆蓋率分析直接整合至公共關係工作流程，協助傳訊團隊迅速掌握媒體覆蓋的意義、新興敘事趨勢，以及後續應對行動。 此功能抽出報導中的關鍵主題，並按團隊特定目標提供度身定製的後續步驟建議，將分析融入實際情境，協助團隊加快從數據報告邁向策略建議。

芝加哥2026年6月23日 /美通社/ -- 全球消費者及媒體情報領導者 Cision 今日宣佈，在其屢獲殊榮的 CisionOne 平台中推出新功能「人工智能覆蓋率分析」(AI Coverage Analysis)。

此項發佈正值公共關係團隊的關鍵時刻。 傳訊從業者如今面對的訊號紛至沓來、遠超從前，無論是媒體曝光、情緒報告，還是社交討論、突發新聞及競爭對手動向皆在其列。 然而，數據越多，視野未必越清晰。 許多團隊仍舊困於同一難題：這些報導背後究竟有何意義？我們接下來應如何應對？

雖然人工智能摘要技術令大量資訊的處理更為便捷，但許多工具提供的結果仍然過於空泛，難以真正指導決策。 人工智能覆蓋率分析正好填補此缺口，當中的洞察既全面詳盡，又能對應特定的優先關注範疇。