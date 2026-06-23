征拓在2026年歐洲國際太陽能展上發佈ZEN+ HOME AI能源生態系統

慕尼黑2026年6月23日 /美通社/ -- 全球插件式家庭能源管理系統(HEMS)的先行者Zendure（征拓），在2026年慕尼黑歐洲國際太陽能展（展位號：C1.280）上展示其最新家庭能源願景——ZEN+ HOME。在本次展會「Power Tomorrow, Start at Home」（驅動未來，從家開始）的主題下，征拓展示AI（人工智能）、智能能源調度與靈活儲能解決方案如何將家庭從被動的能源消費者，轉變為主動的、能源自主的參與者。 插件式家庭能源管理系統的智能核心 征拓的AI能源智能體ZENKI™處於ZEN+ HOME的中心，由其自主研發的ZenPulse時序模型驅動。通過分析太陽能發電量、家庭用電消耗和動態電價，ZENKI™能夠預測未來24小時的能源需求，並自動制定最優策略。

靈活應變——始終鎖定最優電價 通過ZenWave™動態電價和與能源供應商的合作，ZEN+ HOME實時適應市場電價，幫助家庭降低電費，並從每度電中獲取最大價值。 可靠、開放、透明 基於HEMS 2.0 架構，ZEN+ HOME將雲端智能與本地控制相結合。即使在網絡中斷期間，核心能源功能仍能在本地運行，同時PowerHub提供無縫的10毫秒UPS（不間斷電源）級備用電源和黑啟動能力，保障能源安全。 ZEN+ HOME集成Shelly傳感器和控制器，通過繼電器連接熱泵，並利用SG Ready（智能電網就緒）接口，在有多餘太陽能電力或低價市電時，自動預熱生活用水和居住空間。

該系統支持超過5,000款熱泵型號。ZEN+ HOME為同時擁有熱泵和電動汽車的家庭提供智能調度協調，優先在太陽能富餘或低電價時段進行供暖和充電。 為了提升透明度，征拓推出重新設計的界面，通過清晰的24小時能源計劃可視化AI決策過程，將AI從「黑箱」轉變為用戶能夠理解和信任的助手。 走出家門：支持可持續出行 Zendure正通過其電動貨運出行方案Zendure Cargo，以及集成HEMS 2.0的EVFlow AC等電動汽車充電產品，將ZEN+生態系統延伸至可持續出行領域，以此將家庭清潔能源發電與電動交通連接起來。

在2026年歐洲國際太陽能展上，征拓創始人兼首席執行官劉兵斌(Bryan Liu)將於6月23日12:10在ees論壇的IBESA Day邊會上發表演講，主題為「重新定義插件式家庭能源管理系統：征拓充滿競爭力的AI驅動型住宅解決方案之道」。 關於征拓 征拓成立於2017年，是插件式家庭能源管理系統(HEMS)的全球先行者，在美國硅谷、粵港澳大灣區、日本和德國設有技術中心。其使命是通過推廣最新能源科技，為全球提供可靠平價的清潔能源。其革命性的SolarFlow陽台儲能系統能夠將陽光轉化為安全、可靠、具有韌性的日常生活能源來源。