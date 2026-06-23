LG 發表未來 Smart AI Lifestyle 願景

從 AI Home 到 AI Entertainment 重新想像未來生活體驗

香港 - 2026年6月23日 - 人工智能正迅速改變人們的生活方式，逐步由工具演變成能夠理解用戶需求的智慧夥伴，未來家居生活亦正迎來全新轉變。對 LG 而言，AI 不僅代表 Artificial Intelligence，而是體現品牌所倡導的 Affectionate Intelligence —— 一種能夠理解、關心並主動回應用戶需要的智慧體驗。作為韓國創新科技品牌，LG 一直致力將最新科技及生活方式引入香港市場。近日 LG 展示其未來 Smart AI Lifestyle 願景，透過智慧家居生態系統及新一代娛樂體驗，勾劃出由「控制設備」走向「理解生活」的新時代。隨著 AI 技術持續發展，AI 的角色將不再局限於執行指令，而是進一步協助管理生活、減少繁瑣操作，將時間還給用戶，實現更輕鬆、更高效的生活方式。這正是 LG 「Zero Labour Home」 願景的核心所在。





LG Electronics Hong Kong 董事總經理Yuri Han表示: 「LG 一直致力透過創新科技提升生活質素，而 AI 正為未來生活帶來全新的可能性。我們相信，未來家居不再只是連接不同設備，而是能夠主動理解用戶習慣、預測需求，並提供更個人化的協助。透過 AI Home 與 AI Entertainment 的發展，我們希望將 Smart AI Lifestyle 帶到香港市場，讓消費者不單享受到領先科技，更能體驗科技如何將時間還給生活，創造更有價值的每一天。」



LG ThinQ ON x AI Home Hub: 由控制家電走向理解生活



過去的 Smart Home 主要著重設備互聯及遙距控制，而未來的 AI Home 則更進一步透過 AI Agent 理解用戶習慣及生活模式，主動回應需求。透過 LG ThinQ ON 及 AI Home Hub，家中的不同設備能夠互相協調，根據用戶作息、自動化管理日常生活場景。例如當用戶準備休息時，系統可主動調節家居環境；當家庭成員回家時，設備亦能因應個人偏好作出相應設定。LG 相信未來家居不再只是擺放家電的空間，而是一個能夠理解、學習及協助用戶的智慧生活平台。



LG OLED evo 與未來顯示科技：打造更沉浸、更舒適的觀賞體驗



LG 最新 OLED 顯示技術結合 RGB Tandem OLED 架構，透過更出色的亮度、色彩表現及畫面層次，進一步提升沉浸式觀賞體驗。無論是電影、體育賽事還是串流內容，觀眾都能感受到更真實、更具臨場感的視覺享受。同時，LG 持續關注用戶長時間觀看時的舒適度。最新 OLED 面板獲得 Circadian Friendly Display（CPF60）及 Reduced Blue Light（RPF40）認證，在提供卓越畫質的同時，有助減少有害藍光對眼睛及睡眠質素的影響，實現兼顧娛樂與健康的觀看體驗。而在產品設計方面，LG 亦持續探索顯示器在家居空間中的新角色。由 OLED evo Gallery Design、Wallpaper TV，以至 Transparent OLED 顯示技術，均展現出未來顯示科技如何突破傳統屏幕形態，進一步融入現代生活空間。



LG專屬的未來娛樂平台WebOS：由觀看內容走向智慧生活體驗



LG 認為未來電視將不再只是播放內容的顯示器，而是集娛樂、資訊搜尋及智慧家居管理於一身的生活平台。其全新電視系列搭載的WebOS 平台整合 Multi AI Search 功能，支援 Gemini 及 Copilot 等 AI 模型，讓用戶能夠以更自然方式搜尋資訊、探索內容及獲得個人化建議。透過 AI Concierge 功能，系統能夠了解用戶偏好，提供更貼近個人需要的內容推薦；而 Home Hub 則進一步將電視發展成為智慧家居的重要入口，讓用戶能夠透過單一平台管理及掌握家中不同設備。



LG D5：重新定義科技品牌與消費者的互動體驗



除了透過 AI 改變家居生活，LG 亦正重新思考科技品牌如何與消費者建立更深層次的連結。位於首爾江南的 LG 全新的體驗式空間 D5 以 Dimension 5 為概念，突破傳統零售模式，透過生活化場景及沉浸式互動體驗，讓消費者親身感受科技如何融入日常生活。相比單純展示產品功能，D5 更著重呈現科技如何回應不同生活需要，協助消費者探索更智能、更便利的生活方式。LG 認為，未來零售體驗不再只是產品展示與銷售，而是讓消費者能夠親身體驗創新科技所帶來的生活價值，進一步拉近品牌與用戶之間的距離。



由 AI Home 到 AI Entertainment，LG 正透過「Affectionate Intelligence」理念，讓科技不只是更智能，更能理解人、關心人，並為用戶創造更智慧、更貼心及更具價值的生活體驗。



