天津四季酒店2026暑期探索計劃發布

天津2026年6月22日 /美通社/ -- 蟬鳴啟夏，在這個屬於陽光與探索的多巴胺季節，天津四季酒店（Four Seasons Hotel Tianjin）推出2026「探索津城」暑期旅居計劃。不止於下榻，更是以酒店為原點，開啟一場融合文化沈浸、在地探索與雲端奢享的夏日旅程。
當下的旅行，愈發強調人與目的地的深度聯結。賓客不僅追求身心的休憩，更期待在旅途中獲得靈感與收獲。
棲居城市中心，坐擁絕佳出發原點。天津四季酒店毗鄰五大道「萬國建築群」，信步可達海河沿岸，得天獨厚的地理位置，讓親子探索從容愜意。酒店精心設計了適合攜家同遊的主題路線，讓暑期的每一次出發都輕松有趣、充滿驚喜。
城市漫遊：以酒店為起點的探索地圖
瓷房子 → 張學良故居 → 五大道（慶王府）
從酒店出發，即可步入一場穿越百年的時光旅程。
- 古瓷尋寶：瓷房子是中西文化融合的典範——法式洋樓的拱券與柱廊間，鑲嵌著溫潤婉約的中國瓷器，傳統工藝與現代創意在此對話。帶寶貝一起尋找唐三彩與鈞瓷的碎片，聆聽瓷片背後的故事。
- 洋樓探秘：步入張學良故居，翻閱少帥的傳奇人生。巴洛克風格的建築與室內陳設保存完好，讓孩子在遊覽中觸摸一段真實的歷史。特設民國主題布景、戲曲與舞蹈表演， 生動還原了當時的生活氛圍。
- 親子騎行：穿行五大道 「萬國建築博覽苑」， 百余棟名人故居沿街錯落排布，慶王府、睦南樓、民園廣場... 並肩騎行，拍照打卡，在歡聲笑語中探索津城風情，輕松收獲愜意的親子時光。
津灣雲頂 → 北安橋 → 海河遊船
當幕色浸染，換一種視角邂逅浪漫。於高空和水岸間，將夜色收進旅途記憶。
- 漫步雲端：37 秒電梯直達 300 米高空室外觀景臺——津灣雲頂， 從天空之鏡到全透明玻璃步道，對小朋友而言，既是一場勇氣的挑戰，也是一段難忘的成長印記。預訂酒店「漫步雲端」客房套餐，於城市之巔盡覽璀璨夜景。
- 海河夜遊：結束白天的街巷漫遊，乘遊船暢遊海河。穿行於流光溢彩的橋梁之間，勾勒出津城夜色的浪漫輪廓。在愜意航程中，鐫刻專屬夏日的溫馨回憶。
魔法奇境：親子房裏的童趣空間
旅途不止有風景，還有專屬童趣。天津四季酒店 「雲端魔法書」主題親子房，獨具巧思的魔法書造型雙層睡床，搭配悠然童趣滑梯、雲朵拍拍燈、帆船搖搖椅、遊戲地毯、骰子座墩等趣味設施，營造出充滿想象力的沈浸式空間。孩子們可以在此攀爬、滑行、彩繪風箏，釋放無限活力。
奢享禮遇：行政酒廊從容時光
追求私密體驗與專屬服務的賓客，酒店臻呈行政酒廊客房套餐，以全方位奢寵禮遇，讓旅途從容不迫、雅致隨心。
禮遇包含：
- 元氣早餐（06:30 - 10:00）
- 精致下午茶（14:00 – 16:30）
- 晚間輕食自助（17:30–19:30）
- 雞尾酒時光（20:00–21:30）
- 咖啡、茶與軟飲（13:00–21:30）
- 每日衣物熨燙服務
- 入住期間免費停車
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SOURCE 天津四季酒店