Lloyds Energy Ltd 宣佈對新興能源市場的液化天然氣及再氣化機遇進行策略評估

阿聯酋杜拜2026年6月23日 /美通社/ -- Lloyds Energy Ltd 今日宣佈，公司正積極評估全球多個高增長能源市場內的一系列液化天然氣 (LNG)、浮式儲存再氣化裝置 (FSRU) 及下游天然氣基建項目機遇。

隨着各國持續追求能源安全、燃料多元化及更低排放的發電方案，液化天然氣越來越被視為關鍵的過渡燃料，既可支撐工業增長，亦能與可再生能源的發展相輔相成。

Lloyds Energy 目前正評估多個地區的項目機遇，這些地區對液化天然氣再氣化基建的需求正快速增長，涵蓋南亞和東南亞、東印度、菲律賓、越南、印尼，以及部分非洲市場。 行業分析師持續指出，在工業化、電力需求增加及對穩定能源供應需求的推動下，這些地區屬全球液化天然氣需求增長極快的市場。