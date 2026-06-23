BingX TradFi Stocks 日交易量五日飆升 700%，多資產交易需求驅動用戶交易動能增長

巴拿馬城2026年6月23日 /美通社/ -- BingX 作為全球領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日宣布旗下 BingX TradFi Stocks 日交易量於過去五日內增長逾 700%，反映用戶對於在單一交易環境中掌握私募市場與傳統金融市場多元機會的需求持續升溫。
過去兩個月內，BingX 股票累計交易量已突破 27 億美元，股票指數交易量則超過 80 億美元。此里程碑進一步鞏固 BingX 作為多資產交易平台的定位，讓用戶能透過單一帳戶交易股票、外匯、指數、大宗商品及數位資產。
本次交易量快速增長，主要受 SpaceX、輝達 NVIDIA、三星 Samsung 等全球知名企業相關標的熱度帶動，同時也反映加密原生交易者對全球市場趨勢與交易機會的高度關注，例如 OpenAI pre-IPO 空投等熱門機會。
BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「我們正看到用戶交易方式出現明顯轉變。相較於只專注於單一資產類別，交易者越來越希望能透過同一平台進入多元市場。TradFi 產品的快速增長，證明市場對更整合式交易體驗的需求強勁，這種體驗結合了加密貨幣、股票、指數、大宗商品，以及 pre-IPO 准入等新興機會。」
延續此增長動能，BingX 近期推出 100 萬美元股票交易嘉年華，旨在鼓勵更多用戶參與全球股票市場，並進一步提升平台用戶活躍度。未來，BingX 將圍繞主要市場趨勢推出每月主題活動，為用戶創造更多參與多資產市場的交易機會。
關於 BingX
BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。
透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。
自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。
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SOURCE BingX