BingX TradFi Stocks 日交易量五日飆升 700%，多資產交易需求驅動用戶交易動能增長

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「我們正看到用戶交易方式出現明顯轉變。相較於只專注於單一資產類別，交易者越來越希望能透過同一平台進入多元市場。TradFi 產品的快速增長，證明市場對更整合式交易體驗的需求強勁，這種體驗結合了加密貨幣、股票、指數、大宗商品，以及 pre-IPO 准入等新興機會。」 延續此增長動能，BingX 近期推出 100 萬美元股票交易嘉年華，旨在鼓勵更多用戶參與全球股票市場，並進一步提升平台用戶活躍度。未來，BingX 將圍繞主要市場趨勢推出每月主題活動，為用戶創造更多參與多資產市場的交易機會。

關於 BingX BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。 透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。 自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。