Sow Fertility 醫療顧問潘昭頤教授榮獲JESSICA「2026年最成功女性」

香港 - 2026年6月23日 - 我們欣然宣佈，Sow Fertility 醫療顧問潘昭頤教授獲選為JESSICA「2026年最成功女性」之一，以表彰她二十年來致力將懷孕護理由被動應對轉變為主動預防的卓越貢獻。



潘昭頤教授現為香港中文大學婦產科學系臨床教授，並候任國際婦產科超聲學會（ISUOG）主席。她最為人熟知的是共同領導極具標誌性的ASPRE研究，該研究證實，針對高風險孕婦及早使用阿士匹靈，可將早產型子癇前症的發生率降低62%。她的研究成果其後獲納入香港各公立醫院的第一孕期篩查與預防方案，協助數以千計的孕婦獲得較早的風險評估及更個人化的護理。2024年，她創立了PregnaSense Co. Limited，致力將她的預測性生物標記研究轉化為日常臨床應用；2025年，她加入Sow Fertility擔任醫療顧問。2026年，潘昭頤教授獲頒裘槎資深醫學研究基金，以推動妊娠併發症的多組學研究。



JESSICA「最成功女性」平台表揚香港及亞洲各地透過影響力、韌性與遠見重塑自身領域的領袖人物——這些特質貫穿了潘教授的事業歷程，從她早年於倫敦國王學院醫院跟隨凱普羅斯·尼科萊德斯教授（Professor Kypros Nicolaides）接受培訓，到現時在區域內推動以實證為本的母嬰健康標準。她的完整專訪可於JESSICA「最成功女性」頁面閱覽。



潘教授的臨床專業知識及嚴謹的研究態度，對我們Sow Fertility為香港及亞洲的合作企業及保險公司規劃生育、孕產及產後護理方案，發揮了關鍵作用。



Sow Fertility醫療顧問潘昭頤教授表示：「能夠與這樣一個具前瞻視野的團隊並肩合作，致力讓生育、孕產及產後護理更易於獲得且更實證為本，是我的榮幸。我很感恩能在持續推動女性健康的過程中作出貢獻，並與大家一同學習成長。」



Sow Fertility創辦人兼行政總裁陳曉蓉補充：「我們非常感激潘教授在與企業夥伴的合作中提供專業意見，攜手在香港及亞洲建立更有利於生育及家庭建設的工作環境。」



這項殊榮充分體現了Sow Fertility使命背後的專業實力：透過與企業及保險夥伴合作，提供全面且靈活的生育福利方案，以轉變亞洲的生殖健康與家庭建設面貌。Sow Fertility提供個人化支援，協助員工應對生育及家庭建設過程中的挑戰——從而培育更健康、更有生產力的團隊，以及更蓬勃發展的機構。



衷心祝賀潘昭頤教授榮獲這項實至名歸的肯定。



如欲了解Sow Fertility為您的機構提供的生育員工福利方案，歡迎與我們聯絡。







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