海信在2026世界盃賽場展示標語「有愛，科技也動情」

青島2026年6月23日 /美通社/ -- 全球領先的消費電子及家電品牌海信正通過2026年國際足聯世界盃™(FIFA World Cup 2026™)賽場邊LED廣告，將其「有愛，科技也動情(Innovating a Brighter Life)」的標語傳遞給全球足球迷。 這些廣告語在賽事期間持續出現在比賽現場，並被現場數百萬觀眾以及全球數十億電視觀眾所看到，充分展示了海信致力於通過科技創新豐富人們日常生活的承諾。其中最引人注目的廣告語包括「有愛，科技也動情」以及「RGB MiniLED電視開創者(The Origin of RGB MiniLED TV)」，進一步強化了海信的品牌願景以及其在下一代顯示技術創新領域的領導地位。

隨著全球最大規模足球賽事的展開，海信重點展示其旗艦產品UXS RGB MiniLED 電視。該產品搭載突破性的RGB MiniLED技術，能夠實現卓越的色彩精準度、亮度表現和對比度。UXS RGB MiniLED電視旨在讓觀眾更加貼近賽場上的每一個精彩瞬間，為體育賽事、娛樂內容和遊戲體驗帶來更加沉浸且逼真的視覺享受。 除了電視產品創新之外，海信還展示了其更廣泛的智慧生活生態系統。「Hisense激光電視,世界第一」的廣告語重點呈現屢獲殊榮的L9Q激光電視，通過超大屏觀影體驗將球場氛圍帶入家庭。「Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living（海信冰箱 智冷鮮活）」則體現了PureFlat Smart Series智能冰箱背後的創新技術，幫助食材保持更長時間的新鮮度，並滿足現代家庭生活需求。同時，「Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care」(海信空調,好空氣,海信呵護)展示了Air Master空調，其通過先進空氣管理技術實現智能溫控與更舒適的室內環境體驗。

這些旗艦創新產品共同體現了海信如何持續將技術進步與真實生活體驗相結合，覆蓋顯示科技、娛樂體驗及智慧家居生活等多個領域。借助2026世界盃賽場邊廣告展示，海信正向全球觀眾傳遞「有愛，科技也動情」的品牌理念，展示有意義的創新如何提升人們觀看、生活和連接世界的方式。 關於海信 海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子領導品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質多媒體產品、家用電器及智能IT解決方案。根據Omdia數據顯示，海信在100英吋及以上電視市場連續位居全球第一（2023年至2026年第一季度）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領新一代RGB MiniLED技術創新。作為2026年國際足聯世界盃™官方贊助商，海信始終致力於通過全球體育合作與世界各地消費者建立更加緊密的連接。