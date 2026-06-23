華為智能光伏506KTL組串式逆變器斬獲能源界「奧斯卡」大獎

華為全新旗艦產品——SUN2000-506KTL智能組串式逆變器，是業界首款500kW+規模商用組串式逆變器，不僅在功率、電壓上較上一代SUN2000-330KTL實現跨越升級，更在業界率先實現三大技術突破：業界首款1000Vac組串式逆變器、業界首款具備構網特性的組串式逆變器、業界功率密度最高的組串式逆變器，為客戶帶來更優投資、增強電網、智能營維、安全可靠四大價值點。

慕尼黑2026年6月23日 /美通社/ -- 被譽為能源界「奧斯卡」獎的歐洲智慧能源大獎(The smarter E AWARD)在德國慕尼黑公佈，華為智能光伏SUN2000-506KTL組串式逆變器（國內型號為460KTL）榮獲2026年「光伏」類智慧能源大獎（The smarter E AWARD 2026），成為唯一獲獎的電站類光伏逆變器。

作為華為新一代電站智能光伏解決方案FusionSolar9.0中的旗艦產品，506KTL組串式逆變器已實現大規模部署。自2025年下半年起，華為在中國市場推出該解決方案並覆蓋多種應用場景，2026年上半年在海外市場重磅上市。目前全球已有超過10GW的項目正採用華為智能光伏FusionSolar9.0解決方案，開發商們青睞其帶來更低的BOS成本和更優的生命週期經濟性。華為致力於以技術創新，提供面向未來的產品與解決方案，以支持能源轉型。通過使光伏電站成為智能、電網友好型資產，而非被動發電單元，推動產業實現高質量發展。

「The Smarter E」獎項是對華為持續投入創新的認可。華為在頒獎典禮上表示，獲得該獎項不僅是對華為團隊的巨大鼓舞，也體現了評委會對華為以客戶為中心、持續投入創新、技術深耕理念的肯定。

華為智能光伏將聚焦「構建智能世界的綠電驅動力」，致力於通過更可靠、更高價值、更創新的解決方案，充分釋放光儲潛力，並始終秉持開放合作理念，持續打造高質量的產品與解決方案，攜手全球客戶和夥伴共同創造綠色美好未來。

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SOURCE Huawei Digital Power