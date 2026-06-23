《香港數字債券發展白皮書2026》發佈

數字資產清算中心(DACC)擔任「香港新質生產力論壇之三」特邀協辦機構 香港2026年6月23日 /美通社/ -- 專為代幣化經濟而設的新一代金融市場基建機構數字資產清算中心(Digital Asset Clearing Center)（簡稱「DACC.HK」或「公司」，網址：https://dacc.hk/）今天宣佈，榮幸擔任「香港新質生產力論壇之三：建設全球數字債券樞紐」之特邀協辦機構。是次活動由中國國家行政學院（香港）工商專業同學會（CAGA）及香港經濟智庫（HKEC）聯合主辦 。藉此盛會，DACC.HK 分享了香港債券市場如何透過技術與制度創新，把握數字債券（Digital Bond）發展的全新機遇 。論壇主辦機構發表了《香港數字債券發展白皮書2026》。該白皮書詳細闡述數字債券之優勢，並提出將香港打造成為全球數字債券樞紐、支持跨幣種結算，包括跨境人民幣作為結算工具的戰略目標。

DACC.HK 聯合創辦人及主席魏巧杰女士（Serra Wei）表示：「透過發展數字債券市場，香港有望將發行成本降低 30% 至 50%，交易及結算時間從數天大幅縮減至數秒，並將跨境資金流動效率提升 60% 至 80% 。」她續指：「這將進一步鞏固香港作為中國內地與全球資本市場『超級聯繫人』的地位。目前數字債券市場仍處於起步階段，為香港及整個亞洲帶來強勁的增長機遇。與傳統債券相比，數字債券在發行效率、交易成本、透明度及可編程性方面均具備顯著優勢。」 出席是次論壇的演講嘉賓及專家陣容鼎盛，包括：

中國國家行政學院（香港）工商專業同學會主席及香港經濟智庫主席 石柱先生

香港立法會議員 李惟宏先生，JP

香港金融管理局外事部市場發展處主管 駱家珍女士

香港證監會中介機構部總監兼金融科技組主管 黃樂欣女士

迅清結算有限公司中國業務部主管 王楠女士

DACC.HK 聯合創辦人及主席魏巧杰女士（Serra Wei）

盧森堡銀行 Banking Circle S.A. 高級顧問、曾任香港金管局助理總裁、Euroclear Bank 亞太地區高級顧問及 Euroclear Bank 香港分行行政總裁 李建英先生

國泰君安國際總裁助理、固定收益部總經理 雷強先生

中銀國際證券有限公司董事總經理/CEO 龔臻虹先生

金杜律師事務所合夥人、香港大學法學院兼職副教授 費思律師

CAGA & HKEC 副主席 張江亭先生

CAGA 金融科技委員會主席、BIT 集團首席品牌官 孫雯女士

作為國際金融中心，香港在全球債券市場中佔有舉足輕重的地位。2025年，香港港元債券發行額達到16,293億港元，離岸人民幣債券發行額亦達11,009億元人民幣。然而，面對全球金融市場數字化轉型的浪潮，香港債券市場急需透過技術與制度創新，把握數字債券發展的新機遇，從而吸納更多全球流動性。 是次發表的白皮書旨在為香港特區政府的數字債券發展提供戰略建議，明確香港在國際債券市場的目標定位，並提出構建穩健數字債券生態系統的路徑。同時，白皮書亦剖析當前的發展障礙，提出必要的政策突破建議，包括預留部分政府債券供零售投資者認購、擴大數字債券發行規模，以及建立跨境監管協調機制。

白皮書的其他核心建議包括構建多條區塊鏈互聯互通的數字債券網關。DACC ChainFusion™作為連接傳統金融系統與區塊鏈網絡的核心技術，能實現鏈上資產與鏈下結算工具的無縫對接。DACC ChainFusion™ 符合 ISO 20022 標準，堅持合規為先，為每筆交易提供不可篡改的審計追蹤，並具備超越金融機構傳統業務的監管級 KYC/AML 及報告功能，同時獲得 SOC 2 Type 1 及 Type 2 認證。作為重要的生態夥伴，中國在合規方面得到较多认可的公有區塊鏈 Conflux 已與 DACC ChainFusion™ 實現全面整合，為區塊鏈基礎設施提供端到端的代幣化解決方案 。

關於 Digital Asset Clearing Center (DACC.HK) Digital Asset Clearing Center（DACC.HK）是一家致力於連接全球資本市場與「智能合約互聯網」的新一代金融市場基建機構，透過其 DACC ChainFusion™ 解決方案，為包括數字債券在內的代幣化資產提供合規的清算、結算及記賬服務。公司的清算服務可無縫對接全球領先的支付系統，涵蓋跨境銀行間支付清算系統（CIPS）、數字人民幣（e-CNY）及多條區塊鏈網絡，其合規基礎設施為金融機構提供端到端的「清算即服務」（Clearing-as-a-Service，CaaS）。作為面向銀行業的開放銀行平台，公司為銀行提供合規、安全且「面向未來」的支付方案，涵蓋穩定幣、代幣化存款支付軌道、KYC/AML 合規工具，以及與傳統銀行及數字交易所服務相整合的 DLT 錢包（Distributed Ledger Technology Wallet）。