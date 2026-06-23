尚乘公布股份回購計劃進展 擬加大回購力度

巴黎、紐約和倫敦2026年6月23日 /美通社/ -- 尚乘集團（AMTD Group Inc.）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所代碼：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）（以下統稱「集團」或「尚乘」）聯合宣布，根據集團已設立並落地實施的各項股份回購計劃，截至本公告發布日，累計回購股份數量大致如下：

集團重申對自身長期發展前景抱有十足信心。尚乘國際、尚乘數科、TGE各自董事會均認為，依托跨多行業、跨多國域的多元化業務布局，以及契合全球企業治理最佳實踐的獨立董事占多數的董事會架構，尚乘具備實現可持續長期增長的堅實基礎。集團各核心業務板塊均已築牢發展根基，穩居行業領先競爭地位。

尚乘聯合小米共同創辦了象象銀行（原天星銀行），該行是香港八家持牌數字銀行之一，富途現為其主要股東。新冠疫情期間，尚乘協同新加坡金融管理局(MAS)、新加坡金融科技協會(SFA)推出總額600萬新元的「新加坡金融管理局-新加坡金融科技協會-尚乘金融科技團結基金」，助力亞洲金融科技企業渡過難關。此外，尚乘還戰略投資微醫——中國大陸規模領先的AI醫療健康服務平台。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

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