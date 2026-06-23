Elkem Silicones 改名為 Bluestar Silicones，以嶄新品牌面貌迎接發展新篇章

重新採用 Bluestar Silicones 這個 2007 年至 2017 年間的企業名稱，讓公司重新與一個全球公認、引領行業的品牌接軌；而全新視覺形象，連同標語「活現非凡」(Living the difference) 更充分體現公司高瞻遠矚的壯志，以及在有機矽市場中別具一格的定位。

法國里昂2026年6月23日 /美通社/ -- Elkem Silicones（埃肯有機矽）今日正式宣佈改名為 Bluestar Silicones（藍星有機矽），這是繼 2026 年 4 月 30 日 Bluestar 完成收購 Elkem 有機矽大部分業務後，公司過渡期間的一大重要里程碑。

公司重拾廣為人知的品牌名稱，同步推出全新視覺形象，並向客 戶、合作夥伴及持份者保證業務將持續穩定

Bluestar Silicones 負責人 Sandy Chen 表示：「回歸 Bluestar Silicones 之名，讓我們與底蘊深厚的品牌及其備受推崇的歷史傳承重新緊扣，同時展現我們對未來的全新抱負。 此舉承先啟後，對我們公司、員工、客戶及合作夥伴而言，都是向前邁進的一步。」

此公告標誌著階段性轉型的序幕，未來數月將會穩步推進，新品牌形象會陸續於各個接觸點及地區逐步落實。

對客戶及合作夥伴來說，是次過渡力求無縫進行，原有的可靠營運、產品及合作關係將維持不變，同時亦為公司在創新、實力及可持續增長方面重新出發鋪路。 生產基地、生產流程、原材料、產品名稱及商業商標將維持不變。