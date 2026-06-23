YeahPay加速全球布局，「支付+AI」賦能商戶全鏈路經營

香港2026年6月23日 /美通社/ -- 近日，移卡（9923.HK）旗下海外支付品牌YeahPay宣布相繼與珍寶（Jumbo）、茶百道、TWG、Stefano Ricci、華為（Huawei）、榮耀（Honor）、OPPO、比亞迪（BYD），及新加坡本地知名連鎖加油站品牌Union Gas達成合作，服務版圖覆蓋餐飲零售、3C科技、新能源出行與能源服務等多個垂直領域。這一系列合作的密集落地，標誌着YeahPay在海外的商戶生態建設進入加速擴張階段。 YeahPay是移卡海外戰略布局的重要落點。近年來，隨着全球數字貿易生態加速融合，YeahPay秉持「合規先行」原則，不斷豐富產品生態，在跨境支付領域正在駛入發展高速路。公開資料顯示，YeahPay目前已獲得中國香港MSO、新加坡MPI、美國MSB及亞利桑那州MTL等多張高含金量金融牌照，並持有日本機構支付資質，以亞太、北美為起步，持續延伸其全球業務布局。

市場方面，移卡財報顯示，其2026年第一季度海外支付交易量上升至人民幣24.39億元，約為去年同期的4倍，海外擴張勢能持續釋放。 與此同時，YeahPay依託母公司移卡在國內外建立的龐大渠道生態，持續擴大全球服務覆蓋，目前已與Visa、MasterCard和銀聯國際等全球領先支付網絡會員機構保持長期的深度合作，實現國際主流卡組織的全面接入。值得注意的是，2026年初，YeahPay與香港八達通達成深度戰略結盟，為香港商戶提供更為多元的支付及清算服務，進一步強化其區域支付受理網絡的本地化滲透。

如果說牌照與渠道是YeahPay出海的「入場券」，那麼母公司移卡的AI能力，則為其在全球競爭中建立起差異化「護城河」。移卡自2023年起系統性加大AI研發投入，通過其海外生態企業富匙陸續推出AI CRM、AI Shop等核心Agent產品，深度嵌入商戶獲客、運營、轉化全鏈路，在以東南亞為主的海外市場實現落地應用。 隨着移卡AI Agent產品在商戶經營與消費者互動等場景的深化落地，YeahPay的服務邊界與商業價值將進一步打開想像空間。相較於傳統支付工具，「支付+AI」的複合能力使YeahPay得以向商戶提供從收款到經營增長的全鏈路賦能，在提升客戶黏性的同時，也為平台積累起更穩固的競爭優勢。