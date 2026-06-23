TrendAI™ 獲選為 OpenAI Daybreak 網絡安全計劃的可信賴夥伴

成為 OpenAI 將 Daybreak 從內部測試擴展至精選的可信任防禦者社群一員

香港 - 2026年6月23日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能保安領導者 TrendAI™ 宣佈，已加入 OpenAI Daybreak網絡安全計劃為合作夥伴，並獲得使用 OpenAI 專為資訊保安打造的前沿人工智能功能。OpenAI 將 Daybreak 從內部測試擴展至精選的可信賴防禦群體，TrendAI™ 是首批入選的資訊保安廠商之一，彰顯 TrendAI™ 在全球威脅情報領域逾三十年的領先地位。



TrendAI™ 的託管保安團隊已開始部署由 OpenAI 前沿人工智能模型驅動的自主智能分流能力，並直接整合至 TrendAI Vision One™。安全營運中的分流代理可在分析師正操作的 SIEM 平台、XDR 控制台及威脅情報入門網站中自動提供人工智能輔助啟示，以機器速度提供具態勢感知的分流決策，並顯著降低平均分流時間。此舉讓分析師從被動處理警示，轉向需人手判斷的升級上報與驗證決策。



該合作亦強化 TrendAI™ 的漏洞情報計劃。透過在 TrendAI Vision One™ 中整合 OpenAI 的前沿資訊保安能力，並將其納入託管服務流程，威脅研究人員得以更快速且精準地識別、排序並揭露漏洞，在漏洞被利用前加以防範。相關情報直接引進虛擬補丁與預先揭露機制，使客戶可在發現一刻即時獲得防護，甚至在 CVE 發佈或廠商提供補丁之前。



透過 Daybreak 開發的啟示將直接回饋至 TrendAI™ 的全球威脅情報計劃，與及業界歷史最悠久的廠商中立漏洞懸賞計劃 Zero Day Initiative（ZDI），進一步擴大協同揭露機制在整體軟件生態系的覆蓋與影響力。



TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「將 OpenAI 的前沿資訊保安能力直接整合至 TrendAI Vision One™，對企業資訊保安團隊而言是一大進展。我們的客戶無需直接操作模型就能以更快速且精準的方式進行威脅分析與漏洞研究。這正是人工智能成為基礎設施的體現，將人工智能內建於資訊保安團隊正依賴的產品與服務中，全面提升各機構的安全水平。」



作為可信賴的合作夥伴，TrendAI™ 加入由 OpenAI 所組成的精英社群，攜手推動前沿人工智能在資訊保安領域的負責任應用。Daybreak 計劃反映了雙方視先進人工智能的最強應用是主動防禦的共同信念，即是賦予防禦者速度、精準度與擴展能力，以便在威脅具體化之前能搶佔先機。









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