港府人才計劃加速釋放國際教育市場剛需：慧理教育揭示「高才通」子女銜接IB等國際課程之三大關鍵

關於慧理教育 (For You Education)

慧理教育（For You Education）創辦於 2013 年，是香港領先的專科專教資深補習顧問機構。多年來，中心秉持「高效教學模式」之教育理念，為多間香港本地及國際知名學校的學生提供優質教學服務。課堂主要採用一對一教學以及高效小組教學形式進行，務求細緻照顧到每位學生的個性化學習需要。



在提供本地課程支援的基礎上，慧理教育更專精於各類國際考試教學領域，涵蓋國際預科文憑（IB）、國際英國會考課程（IGCSE/GCSE）、英國高級程度會考課程（GCE A-Level）及美國高考學術能力評估測試（SAT）等，並獨家提供校內評核（IA）、拓展論文（EE）、知識理論（TOK）及個人口語評論（IOC）等核心學術教輔。目前，慧理教育於香港設有三大校區：港島總校（銅鑼灣）、九龍分校（油麻地）及全新落成的火炭分校，全方位構築卓越的國際教育橋樑。



