港府人才計劃加速釋放國際教育市場剛需：慧理教育揭示「高才通」子女銜接IB等國際課程之三大關鍵

火炭新校舍同步啟用；推出一站式升學教輔及自修生課程體系，倡導「因材施教」補習哲學，破解跨境生源「銜接斷層」難題
香港 - 2026年6月23日 - 隨着香港各項人才入境計劃的持續深化推進，大批高端人才精英家庭相繼落戶本港。勞工及福利局最新官方數據顯示[1]，過去三年各項人才入境計劃共批准逾 41 萬宗申請。其中，「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）獲批個案高達 12 萬宗，且近四成B、C類獲批者皆畢業於海外頂尖大學。這批具備國際視野與高學歷背景的「新香港」家庭大規模移居，在豐富本地人才庫的同時，更直接加速釋放了極具規模的國際教育與課程銜接剛需。
作為本港資深的補習及升學顧問機構，慧理教育（For You Education）第二季度市場趨勢觀察指出，高才通家長對子女的教育規劃多傾向選擇國際學校或直資學校的「雙軌制」路徑，導致 IB、IGCSE、A-Level 等國際考試的諮詢量與報考人數爆發式增長。慧理教育剖析三大深層原因：第一，家長視留學為建立全球化世界觀、增長見識的關鍵路徑；第二，國際課程學術研究精深，鼓勵學生將精力集中在擅長領域，實現更高的學業成就；第三，國際考試安排靈活，允許重考，備考自主性更高。
破解「語言與學科深度」雙重斷層「自修生課程」全面完善教輔體系
跨境生在轉入香港或國際教育體系時，往往面臨兩大核心痛點：一是從全中文轉為全英文教學的「語言適應期」；二是內地課程與國際考試在學科廣度與鑽研深度上的「體系差異」。以國際 A-Level（IAL）為例，雖然科目選擇少於內地高考，但對特定學科的鑽研深度和學術自主性要求更高。
內地傳統教育多以操練試題為主線任務，而國際課程（如 IB 及 IAL）則高度依賴辯證思考與研究寫作，例如IB體系當中的拓展論文（Extended Essay）。且與內地高考「一考定終身」不同，國際課程具備更高的選科靈活性與容錯率。例如 GCE A-Level 允許學生根據個人特長，精準選擇 3 至 4 門學科進行深度鑽研，且容許分階段重考，備考自主性更高。
慧理教育指出，許多高才通家庭在落戶後，發現子女就讀的本地學校並未開設 IB 或 IAL 等國際課程，導致學生即便有應考國際試的志向，卻苦於校內缺乏資源支持。針對這一市場痛點，慧理教育特別開設「自修生課程」，全面支援這類學生以自修生名義報考國際公開考試。透過全方位的課程規劃與考前輔導，協助學生打破學校體制的限制，無縫對接全球頂尖高等學府。
火炭新分校正式啟用一對一及高效小組教學直擊留學培育回報（ROI）
為了更便捷地服務高才通家庭，本季度慧理教育宣布於火炭開設全新分校。新校舍不僅全面優化教學設施，更集中了核心專業導師團隊。慧理導師多具備深厚的國際學術背景，且擁有豐富的「跨境教學經驗」，深諳內地轉港學生在語言、心理及學術盲點上的細微需求。中心全面升級後的服務涵蓋 香港國際學校升學、IB 補習、IGCSE 課程銜接 及 A-Level 選科建議 等專業教育培訓及顧問服務的一站式解決方案。
面對越來越多家長對「留學投資回報率（ROI）」的高要求，火炭新分校主打一對一及高效小組等小範圍教學模式。導師團隊以學生為本，踐行新時代「因材施教」哲學，協助學生根據性格及學科優勢進行精準選科（如引導有需要且合適的學生由 DSE 轉向更能發揮其學科長板的 IAL 課程），過去數年，機構已成功協助眾多跨境及本土學生順利進入英、美、港等地的全球頂尖名校。
AI 時代的思辨力培養：是「學習輔助」而非「替代」
當前全球教育制度正經歷變革，AI 技術的普及也引發了家長對未來專業與職業選擇的焦慮。對此，慧理教育創辦人兼董事Terry表示：「在 AI 時代，國際考試（如 IB 課程）的評核本質，正從單純的知識傳遞轉向『思辨力』與『知識應用力』的培養。慧理教育在鞏固傳統補習教育根基的同時，積極引導學生正確運用先進的 AI科技工具來輔助備考、提升效率。然而，AI 無法取代導師對學生情緒的關懷、個人特質的發掘以及靈魂的啟迪。我們相信，如何正確運用AI工具提高個人生產力，是當今之世最重要的一課，希望能與慧理學子們一同探索這一過程。我們致力於利用科技優勢縮短學生的適應期，同時與關切留學性價比的廣大家長保持緊密溝通，確保孩子在升學備考之路上穩步培養其自身無可替代的適應力和核心競爭力。」
為協助廣大家長及時掌握最新的國際教育趨勢，慧理教育火炭新分校現已全面開放預約。家長可親臨或線上瀏覽優秀案例與學術諮詢（升學建議）評估服務，為子女量身規劃最理想的多元教育破局藍圖。
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關於慧理教育 (For You Education)
慧理教育（For You Education）創辦於 2013 年，是香港領先的專科專教資深補習顧問機構。多年來，中心秉持「高效教學模式」之教育理念，為多間香港本地及國際知名學校的學生提供優質教學服務。課堂主要採用一對一教學以及高效小組教學形式進行，務求細緻照顧到每位學生的個性化學習需要。
在提供本地課程支援的基礎上，慧理教育更專精於各類國際考試教學領域，涵蓋國際預科文憑（IB）、國際英國會考課程（IGCSE/GCSE）、英國高級程度會考課程（GCE A-Level）及美國高考學術能力評估測試（SAT）等，並獨家提供校內評核（IA）、拓展論文（EE）、知識理論（TOK）及個人口語評論（IOC）等核心學術教輔。目前，慧理教育於香港設有三大校區：港島總校（銅鑼灣）、九龍分校（油麻地）及全新落成的火炭分校，全方位構築卓越的國際教育橋樑。
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