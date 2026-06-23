中國移動香港網絡全面升級

推動網絡技術與時並進 中國移動香港一直積極推動網絡技術升級，持續優化網絡基建與服務能力。繼2025年 6月終止3G 服務後，今日 2G全面退網，標誌公司率先實現雙網迭代的重要里程碑，將豐富頻譜資源與技術，優先投放至 5G 及 5.5G 網絡建設，全面提升網絡容量、覆蓋效率及智能化管理，為客戶帶來更高速、低時延且更穩定的流動通訊體驗，並全方位投入人工智能應用、物聯網、行業數碼化及智慧城市創新的蓬勃發展，為香港長遠的網絡架構與資訊科技建設奠定堅實基礎。

香港2026年6月23日 /美通社/ -- 中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）宣佈，經通訊事務管理局（通訊局）批准，已於今天正式完成第二代流動通訊（2G）退網工作，是全港首家僅提供4G / 5G / 5.5G高速流動通訊服務的營運商，標誌香港流動通訊邁向更高效、更智能的新階段。

AI技術賦能網絡升級

是次網絡升級，公司善用 AI 技術優化整個流程：透過大數據及機器學習模型精準識別 2G用戶，並以智能外呼、短訊及 App 提醒等方式精準觸達，累計觸達客戶逾 800 萬人次；利用自主開發的 AI 智能網絡協助團隊迅速識別終端兼容性，大幅提升客服與保障效率；配合即時監測網絡質素及用戶體驗，令全網指標保持平穩，實現「迭代無感、體驗無憂」。

貼心關懷履行社會責任

中國移動香港堅持技術升級與社會責任並重，構建完善的保障體系：針對舊終端的長者客戶，主動提供一對一上門與遙距協助、大字版指南、專屬熱線及門店優先通道，確保無憂過渡；同時設立專項補貼，資助用戶更換舊終端設備，並免費更換新一代USIM 卡。此外，公司更透過掛號信寄送書面通知，並將終端補貼延長至 2026年12月31日，實現通訊體驗無縫升級。