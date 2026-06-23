榮利營造出資參與成立 全港首個航天AI教育平台 香港航天科技教育學院 深耕太空科技 培育新一代科創人才

香港 - 2026年6月23日 - 響應國家「航天強國」的戰略需求，榮利營造控股有限公司（「榮利營造」或「集團」，股票編號：9639.HK）聯同高陞集團控股有限公司（股份代號：1283.HK）及成都國星宇航科技股份有限公司等企業，共同成立香港航天科技教育學院有限公司（HKATA），並於6月18日舉辦開幕典禮。榮利營造執行董事、董事會主席兼集團行政總裁姚宏利出任主禮嘉賓，見證香港首個以太空探索為核心的沉浸式航天AI教育平台正式落地，填補本地高端航天科普教育的缺口。
全球太空產業及商業航天經濟近年高速擴容，根據麥肯錫數據顯示，預計2035年該產業規模將擴張至1.8兆美元。國家「十五五」規劃明確提出加快建設航天強國，將航空航天列為戰略性新興產業。為把握國家戰略及本港科創教育的重大機遇，榮利營造主動切入航天科技教育新賽道，透過參與設立全港首個航天AI教育平台，精準對接市場人才缺口與政策發展方向，將集團產業視野與資源優勢延伸至前沿科普教育領域，積極佈局高增長的航天新經濟板塊，實現業務多元升級。
榮利營造透過參與成立香港航天科技教育學院，充分運用集團在工程建造與新能源領域累積的資源、技術及營運經驗，全力配合國家及香港政策發展。未來集團將繼續緊貼時代發展步伐，積極推動業務多元化布局，持續拓闊收入來源，在助力培育本土航天科創人才時，同時全面配合國家航天強國戰略與香港創科教育的發展規劃。
關於榮利營造控股有限公司
榮利營造紮根香港多年，為從事土木工程、機電工程以及新能源業務的具規模承建商，參與香港多個大型地標性專案。本集團的土木工程專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程，而其機電工程則專注於電力系統相關工程及其緊急維修工程。集團近年積極開拓新能源業務，承接太陽能光伏工程，分銷多種電動商用車及電動工程機械，承建充電樁及後續維護、充電及換電、回收及儲能業務。榮利營造於2025年與三一集團有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司等行業巨頭成立「零碳智能聯盟」，打造光伏、儲能、充換電、綠色交通智慧應用的全產業鏈解決方案。