愛博醫療助力香港 「曉日春暉」 環保賽事

支持綠色環保事業，踐行企業社會責任 香港2026年6月23日 /美通社/ -- 愛博諾德 (北京) 醫療科技股份有限公司（簡稱「愛博醫療」，股份代號：688050.SH）欣然宣佈，旗下全資子公司愛博諾德 (香港) 醫療科技有限公司積極參與並助力的第四屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽頒獎典禮暨優秀作品展已於上周圓滿舉辦，愛博醫療以實際行動踐行企業社會責任，為推動香港青少年環保教育事業發展貢獻力量。 本次活動由香港致雨慈善基金會、港澳台灣慈善基金會 - 曉日春暉公益及香港教育大學聯合主辦，教育局局長蔡若蓮博士，JP、環境保護署署長徐浩光博士，JP、香港綠色金融協會主席兼會長、香港致雨慈善基金會主席馬駿博士、愛博諾德（香港）醫療科技有限公司總經理周裕茜女士出席典禮並為得獎選手頒獎。「曉日春暉」公益專案發起人、香港教育大學相關負責人及逾200名師生代表亦共同參與本次活動。

現場展出的優秀作品，充分展現出青少年關注生態、熱愛自然、積極踐行環保的良好風貌。活動上多名嘉賓致辭，分享環保理念，肯定兒童環境教育對培養下一代環保意識、社會責任感和可持續發展觀念的重要作用，並鼓勵學生從日常生活出發，持續觀察自然、愛護環境、參與環保行動。愛博醫療代表與參賽青少年及家長互動交流，共同探討生態保護的思路與感悟。 秉持 「健康與環境共生發展」理念，愛博醫療始終將綠色低碳、生態保護融入公司發展全過程。參照《愛博醫療 2025 年度可持續發展報告》，公司不斷完善環境與能源管理體系，有序推進節能降碳、污染治理、資源迴圈利用等工作，著力構建綠色生產、低碳辦公模式，以標準化管理落實綠色發展責任。

在深耕綠色運營的同時，愛博醫療積極投身環境教育與環保公益事業。依託香港聯通內地、連結全球的區位優勢，公司整合多方資源，攜手慈善組織、教育界、環保部門等社會力量，大力傳播生態環保理念。 此次參與活動，是公司深耕環境教育、涵養青少年環保意識的生動實踐。未來，愛博醫療將持續履行社會責任，堅守綠色發展初心，以實際行動守護生態環境，為全社會可持續發展貢獻力量。 關於愛博諾德 ( 北京 ) 醫療科技股份有限公司 愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司，是上海證券交易所科創板上市企業（股票簡稱"愛博醫療"，股票代碼：688050），總部位於北京市昌平區科技園區，是國家高新技術企業、國家級專精特新"小巨人"企業。公司是一家創新驅動的眼科醫療器械製造商，產品涵蓋眼科手術治療、近視防控和視力保健三大領域，全力為眼科手術、屈光不正矯正和視光消費提供一站式解決方案。立足於人工晶狀體、角膜塑形鏡和隱形眼鏡三大核心產品，公司已戰略性擴大對眼健康全生命週期產品管線的覆蓋。

關於愛博諾德 ( 香港 ) 醫療科技有限公司 愛博諾德(香港)醫療科技有限公司為愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司的全資子公司，於2024 年受邀入駐香港科學園，愛博諾德(香港)作為集團國際戰略總部，未來將繼續堅持「醫療+消費」雙輪驅動及國際化戰略，全面推進國際化佈局。 關於香港致雨慈善基金會 香港致雨慈善基金會是香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士等一批志同道合、熱心公益的人士在香港發起成立的公益基金會，致力於支持與推動在綠色發展、環境保護、應對氣候變化、生物多樣性保護等議題方面的研究、理念推廣、公益教育和國際合作等慈善事業。「致雨」取自中國《千字文》中「雲騰致雨」一詞，譯為水汽升騰化為雨滴，寓意為滋潤萬物，涵養青山綠水的美好願景。

網站：https://www.sprinkles.org.hk/tc 關於港澳台灣慈善基金會 —— 曉日春暉公益 曉日春暉公益於2018年由一眾善心人士發起，以紀念許曉暉女士樂於奉獻的一生，並延續她的心願。我們致力於提升中國內地及香港青少年的自主學習能力，幫助更多弱勢社群兒童點亮人生之光，並鼓勵更多人在愛的道路上同行。 更多資訊：https://www.springblooms.org/4 關於香港教育大學 香港教育大學為一所政府資助的高等學府，致力透過提供師訓教育，以及社會科學和人文科學多元學術及研究課程，推動學與教的發展。教大致力培育敏於思考、關懷社會及放眼世界的教育工作者及社會領袖，使之能夠服務社區、推動變革，並積極促進研究發展，提升知識、學術及創新。