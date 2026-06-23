花旗商業銀行舉辦「香港商界領袖峰會」

匯聚逾120位商界領袖 探討數碼創新與資本市場新機遇

香港 - 2026年6月23日 - 花旗商業銀行2026年度「香港商界領袖峰會」（Hong Kong Executive Summit）已於6月16日圓滿舉行。本屆峰會聚焦數碼創新與資本新機遇，匯聚逾120位公司創辦人及企業高層，深入探討企業在瞬息萬變的環球經濟格局下，如何善用香港的獨特優勢，推動業務長遠發展及拓展國際版圖。



花旗商業銀行日本、北亞、澳洲及南亞主管Gunjan Kalra 表示：「企業全球化步伐正大幅加快。同時，我們亦見證亞洲企業在全球的影響力日益提升，在人工智能、科技創新、醫療保健、先進製造及潔淨能源等領域迅速發展，成為行業領導者。」



她續指，花旗商業銀行致力為具前瞻性及積極拓展海外市場的中型企業提供環球銀行服務：「花旗的全球網絡覆蓋超過90個國家，提供全面的財資與資本市場融資解決方案，全力支持企業的發展宏圖，把握跨境機遇，實現長遠及穩健增長。」



投資推廣署（InvestHK）的數據顯示，截至2026年5月，已有超過310間企業在香港設立或擴展業務，當中內地公司佔總數逾一半。



花旗商業銀行香港區主管鄭再再表示：「香港既是內地企業邁向國際的重要跳板，亦是跨國企業拓展中國及亞太地區市場的戰略門戶。我們致力成為高速發展企業的首選銀行夥伴，支持客戶拓展業務版圖，促進跨境增長。我們的宗旨是化繁為簡，透過廣泛的全球網絡，連繫具遠見的企業和世界各地的發展機遇。」



2026年度「香港商界領袖峰會」探討的主要議題包括：





發揮香港「超級聯繫人」優勢，引領企業邁向國際

推動香港人工智能和科技與全球市場接軌

資本與企業的協同共贏

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊女士 (Ms Clara Chan)

方源資本董事總經理陳偉文先生 (Mr Evan Chen)

Klook財務長莊尚源先生 (Mr Shang Chuang)

MOZA魔爪賽車模擬器創辦人兼行政總裁官辰勇先生 (Mr CY Guan)

賦生資本董事總經理胡涌先生 (Mr Jerry Hu)

CASETiFY行政總裁及共同創辦人吳培燊先生 (Mr Wesley Ng)

環亞機場服務管理集團首席商務官宋國笙先生 (Mr Jonathan Song)

投資推廣署創新及科技和生命與健康科學總裁黃煒卓先生 (Mr Andy Wong)

思想科技總監兼共同創始人王智信先生 (Mr Dennis Wong)

殷拓資本董事總經理黃寶儀女士 (Ms Queenie Wong)

Prenetics行政總裁、主席兼聯合創辦人楊聖武先生 (Mr Danny Yeung)

阿里雲智能國際業務副總裁及亞太北區域總經理袁志明先生 (Mr Ethan Yuan)

峰會演講嘉賓包括：花旗商業銀行提供全面的產品和解決方案，包括貿易及營運資金、財資及流動資金管理、環球市場產品、資本市場解決方案以及諮詢服務。花旗商業銀行服務亞洲12個市場的客戶，包括澳洲、中國、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣、泰國及越南。