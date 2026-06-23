賦能代理AI與永續HPC：神雲科技，於ISC 2026展示Agentic AI基礎架構

德國漢堡2026年6月23日 /美通社/ -- 全球高效能、節能伺服器解決方案領導廠商，同時為神達控股股份有限公司（股票代號：3706）旗下子公司神雲科技股份有限公司（神雲科技 Technology Corporation），於ISC 2026（X05攤位）重點展示其最新Agentic AI就緒基礎架構及液冷創新技術。神雲科技亦與業界領導廠商AMD及Intel攜手合作，展示從伺服器到機架層級的可擴展解決方案，旨在應對日益增長的永續資料中心需求。

先進液冷架構，實現永續HPC

隨著現代資料中心面臨嚴苛的能源限制，液冷已從可選方案轉變為下一代HPC及大規模AI叢集的必要條件。為因應此需求，MiTAC展示其先進綠色運算解決方案，旨在大幅優化電源使用效率。