2026香港國際「基於自然的解決方案行動周」匯聚跨界領袖 推動高完整性NbS由政策走向項目落實

透過跨界協作 強化香港及粵港澳大灣區的落實、管治與融資效能 香港2026年6月23日 /美通社/ -- 2026年香港國際「基於自然的解決方案」（Nature-based Solutions, 下稱「NbS」）行動周已於2026年6月1日至5日在香港圓滿舉行。為期五天的活動包括兩天實地考察、兩天國際會議及一天專題工作坊。 活動匯聚超過400名參與者及逾40位本地及國際講者，來自香港、粵港澳大灣區（Greater Bay Area ，下稱「大灣區／GBA」）、亞太地區及其他地區的政府、金融界、商界、學術界及公民社會代表，共同探討如何推進NbS的應用與發展。

NbS 行動周由大自然保護協會（The Nature Conservancy）、思匯政策研究所（Civic Exchange）及國際自然保護聯盟（IUCN）聯合主辦，並獲何鴻毅家族香港基金支持，旨在加快於香港、大灣區及亞太地區落實及推動高完整性NbS的融資，以應對全球城市及經濟體正面臨日益嚴峻的氣候變化及生物多樣性流失挑戰。 活動首先以兩天香港及深圳實地考察揭開序幕，參與者走進NbS的實踐現場：由香港塱原自然生態公園的濕地修復項目、嘉道理農場暨植物園(Kadoorie Farm and Botanic Garden)的科學化生態管理，以至深圳灣海岸修復及蓮花山公園的綜合城市解決方案，突顯以科學為基礎的適應性管理及長期保育的重要性。

在實地考察基礎上，為期兩天的會議聚焦探討如何透過標準、管治及融資，加快推動高完整性NbS規模化落地。 大自然保護協會香港及區域夥伴關係執行總監高懿行先生（Anthony Gao）在會議開幕致辭時強調，跨界協作對於把共同願景轉化為具體行動至關重要。 高先生表示：「基於自然的解決方案強調與自然協作，而非對抗；在提升氣候韌性、保育生物多樣性及推動可持續城市發展方面，其作用愈趨關鍵。透過NbS行動周，活動匯聚跨界決策制定者——由政策與金融機構以至科研、商界及社區等不同界別——把共同優先事項轉化為高完整性、具投資可行性的項目。大自然早已提供解決方案；當務之急是認識其價值、投資其未來，並攜手推動落實。」

中華人民共和國自然資源部 (Ministry of Natural Resources下稱「MNR」)及香港特別行政區政府多位官員亦出席並參與會議，包括：MNR國際合作司司長陳丹虹女士、MNR國土整治中心副主任古志新先生、香港特別行政區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士、香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、香港特別行政區政府土木工程拓展署署長方學誠工程師、香港特別行政區政府漁農自然護理署署長黎堅明先生，以及香港特別行政區政府投資推廣署消費品牌及款待總裁黃思敏女士等，並與多位本地及國際專家展開深入交流。

憑藉多元持份者的廣泛參與，香港獨特的自然與地理環境——高密度的城市發展與廣闊的郊野公園、濕地、海岸線及海洋生態系統並存——成為探索NbS應用的實地示範平台，有助推動NbS在本地以至大灣區更廣範圍內落實推行。 以「全社會參與」推動高完整性NbS落地

會議首日（6月3日）重點探討如何透過更完善的規劃、管治及跨界協作，將NbS由概念轉化為實際行動。 與會者指出，NbS是應對氣候變化、生物多樣性流失及生態系統退化等相互交織危機的科學為本方案；並強調應採用IUCN《NbS全球標準》，以確保項目能為自然、人類及氣候帶來可量化及具持續性的效益。討論亦涵蓋跨尺度規劃、大灣區以至更廣範圍的跨境協作，以及將NbS融入城市及近郊發展的策略與路徑。

與會者同時就推動高完整性及具包容性的NbS所需的管治架構、夥伴關係及促成條件交流看法，並普遍認同要取得具意義的影響，必須採取「全社會參與」模式，動員政府、社區、金融機構、學術界、非政府組織及私營機構的共同投入。 IUCN科學與知識中心總監 Susanne Pedersen 女士表示： 「基於自然的解決方案已從概念框架，發展為不可或缺、以科學為本的工具，用以建立氣候韌性、保育生物多樣性並推動可持續發展。隨著落實步伐加快，透過全球標準確保其具高完整性，將有助為自然、人類及氣候帶來可量化的效益。」

推動自然融資 建構自然為本經濟

會議第二日（6月4日）由落實推進至投資層面，探討自然正向（nature-positive）經濟如何動員資本，推動高完整性NbS規模化。 來自政府、金融界、發展機構及私營機構的講者指出，要推進《昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架》(Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework）並建立具氣候韌性的社區，必須更好地認識、量化及投資自然資本。會議亦探討創新融資機制，包括混合融資、新興的生物多樣性及自然相關市場，以及公私營合作以建立具投資可行性的NbS項目管道。與會者亦強調，建立具公信力的標準、完善的數據與監測系統，以及具支持性的政策環境，有助提升投資者信心；同時亦需透過新的經濟模式，把自然定位為促進長遠繁榮與韌性的關鍵資產，並於香港、大灣區及更廣地區加以推動。

建設具韌性的大灣區：把構想轉化為可投資、可擴展的NbS

在會議基礎上，活動最後以為期一天的工作坊作總結。該工作坊與哥倫比亞大學氣候學院(Columbia Climate School）及香港園境師學會 (Hong Kong Institute of Landscape Architects) 共同策劃，並邀請專家顧問小組參與。工作坊匯聚不同界別代表，聚焦深圳河流域及深圳灣等重點區域，共同測試並釐定NbS策略優次，同時就推動規模化落地所需的融資機制、治理模式及持份者參與深入交流。

整體而言，與會者一致強調，推動高完整性NbS規模化的迫切性，需加快由試點走向具投資價值的項目組合，並由對話邁向實際行動。

思匯政策研究所行政總監姚俊業先生於閉幕致辭中表示： 「下一步是把試點推向規模化：透過強化具公信力、在地化的標準，建立可融資的項目管道，並動員混合融資，連結公共、私營及慈善資本。香港作為國際金融中心及大灣區門戶，具備連結全球標準、落地機遇與可持續金融的優勢——讓我們將理念轉化為行動，由認識自然的價值走向投資自然的未來。」 關於香港基於自然的解決方案行動周

香港「基於自然的解決方案行動周」是一個區域性平台，匯聚全球及本地領袖，推動NbS在氣候韌性、生物多樣性及可持續發展方面的實踐、融資及規模化應用。

活動詳情及講者資料請瀏覽：連結

活動圖片下載：連結

關於思匯政策研究所 (CE)

思匯政策研究所是一所獨立的公共政策智庫，旨在塑造一個宜居且可持續發展的香港。我們的願景是透過研究、對話和提出可行建議以鼓勵社會參與，影響公共政策。思匯政策研究所自 2011 年起，獲賓夕法尼亞大學列為全球前五十名的環保政策智庫之一。

欲了解更多，請瀏覽：https://civic-exchange.org/ 關於國際自然保護聯盟（IUCN）

國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，簡稱 IUCN）是一個由政府及公民社會組織組成的全球性會員聯盟，匯聚來自超過160個國家逾1,400個會員機構及17,000名專家。作為全球自然狀況及保育工作的權威機構，IUCN提供以科學為基礎的知識、標準及政策建議，推動自然保育及可持續發展。

透過其跨界協作平台，IUCN促進政府、企業及社區之間的合作，推進應對生物多樣性流失及氣候變化的實務解決方案。

欲了解更多，請瀏覽：https://www.iucn.org