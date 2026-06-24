Heidrick & Struggles 委任人工智能與人才領域翹楚 Aseem Datar 和 Leanne Wood，強化董事會陣容

新委任帶來策略專業知識，支持公司下一階段的增長 芝加哥2026年6月24日 /美通社/ -- Heidrick & Struggles 今天宣佈，委任 Microsoft 人工智能 (AI) 平台及量子運算企業副總裁 Aseem Datar，以及 Vodafone 前人力資源總監 Leanne Wood 出任公司管治機構——管理董事會之成員。 是次委任緊隨早前的人事安排，Heidrick & Struggles 現任行政總裁 Tom Monahan 已獲委以董事會副主席之職，而該公司總裁 Tom Murray 亦同時加入董事會。 隨着公司作為私營公司邁向下一增長階段，這些委任將深化董事會在科技、領導才能、人才管理及組織變革等領域的專業實力。

Datar 與 Wood 在科技創新、領導才能、組織轉型及全球商業策略上擁有深厚專業知識，將有助 Heidrick & Struggles 持續推動其長期增長策略，並加強全球領導諮詢能力。 Heidrick & Struggles 行政總裁兼董事會副主席 Tom Monahan 表示：「Aseem 與 Leanne 加入我們的管理董事會，着實令人振奮。 我們董事會的專業能力，反映現今塑造領導力及商業未來的核心力量。 Aseem 在人工智能創新與企業科技領域的前沿經驗，加上 Leanne 在人才、文化及組織轉型方面的卓越領導表現，將為我們持續投資創新，以及協助全球客戶應對越趨複雜的領導力挑戰，帶來寶貴見解。」

Datar 是 Microsoft 人工智能平台及量子運算企業副總裁，負責領導公司在先進人工智能及新一代運算領域的策略方針及實踐工作。 在 Microsoft 服務逾二十年間，他主導了多項關鍵業務的拓展，歷任業務與產品策略、營運管理，以及雲端與人工智能平台增長等範疇的高層領導職位，包括出任 Microsoft Azure 營運總監。 他亦曾效力 Madrona Venture Group，累積了與新興科技及創投公司協作的豐富經驗。 Wood 是經驗豐富的全球商業及董事會領袖，在人才策略、組織轉型及企業管治等方面資歷深厚。 她最近擔任 Vodafone 首席人力資源總監，主導橫跨歐洲與非洲、涉及超過 100,000 名員工的全球人才及組織轉型計劃。 她亦曾在 Burberry 及 Diageo 出任全球高層領導職位，協助推動複雜的業務轉型、領導層接班及文化倡議。 她亦擁有豐富的董事會經驗，曾出任 Vodafone Shared Operations Limited 主席，並擔任 Compass Group 及 Vodacom Africa 的非執行董事。

Heidrick & Struggles 董事會主席 Carmine Di Sibio 表示：「隨着 Heidrick & Struggles 在近期轉為私營企業後繼續鞏固強大的市場優勢，吸引世界級領袖加入董事會仍是我們的關鍵要務。 Aseem 與 Leanne 各自在科技創新、人才領導及組織變革上的豐富經驗，將引領公司持續投入創新，並為全球客戶締造超凡價值。」 繼 2025 年底由 Advent International、Corvex Private Equity 及全球策略投資者網絡牽頭完成公司的私有化交易後，Heidrick 的管理董事會現由公司管理層、投資者代表及獨立商界領袖共同構成。 董事會主席由 Advent International 營運合夥人、前 EY 全球主席兼行政總裁 Carmine Di Sibio 出任。 Heidrick & Struggles 行政總裁 Tom Monahan 於近期獲委以董事會副主席之銜，該公司總裁 Tom Murray 亦於近期加入董事會。 其他董事會成員包括 Corvex Private Equity 管理合夥人 Joe Costa、Advent 常務董事 John DiCola、Advent 董事 Mark Dirzulaitis，以及 Salem Capital Management 總裁 Chris Satti。 Advent 管理合夥人 Chris Egan 及 Mousse Partners 常務董事 Paul Yun 出任董事會觀察員。