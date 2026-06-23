第四屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式在京成功舉辦

北京2026年6月23日 /美通社/ -- 6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在京開幕。

南非共和國副總統保羅•馬沙蒂萊致辭，「可持續市場倡議」全球理事會首席執行官塞菲宣讀英國國王查爾斯三世致第四屆鏈博會的賀辭，國際商會秘書長約翰•丹頓、中信集團董事長奚國華致辭。來自世界100餘個國家、地區和國際組織的政商學等各界代表約1300人出席開幕式。

中國貿促會會長任鴻斌主持開幕式。他表示，在「十五五」開局之年，第四屆鏈博會圍繞推動高質量發展、擴大高水平對外開放，更大力度推動產業鏈供應鏈國際合作，助力中外企業共享機遇、共同發展。中國貿促會將牢牢把握服務中外企業這個根本，搭建高質量平台、提供全方位服務，促進構建更加緊密的產業鏈供應鏈夥伴關係，為推動建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體作出新貢獻。