夏日狂歡浪接浪 港鐵商場驚喜禮遇連環放送

「一Click即搶」6月29日中午12時開搶 大派總值HK$710萬電子優惠券

同場加映夏日大激賞：消費滿HK$800即送HK$300優惠券

以Mastercard 卡簽賬滿HK$500 參與夾彩蛋遊戲 商場每週舉辦晚間音樂會 香港2026年6月24日 /美通社/ -- 港鐵商場夏日購物狂歡正式啟動！備受歡迎的「一Click即搶」即將載譽歸來，將於6月29日中午12時準時開搶，合共大派總值HK$710萬、超過2.2萬份電子優惠券。同時，「夏日大激賞」亦將於7月1日起登場，MTR Mobile會員於指定港鐵商場以電子貨幣單一消費滿HK$800，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券，讓你在今個夏日盡情購物。此外，在指定港鐵商場以Mastercard 卡簽賬滿HK$500或以上，即可參加限定夾彩蛋遊戲，贏走驚喜禮遇。而PopCorn、青衣城及圍方將會輪流舉辦晚間音樂會，以美妙歌聲與大家共度盛夏。

「一Click即搶」6月29日載譽歸來 大派逾2.2萬份電子優惠券 今次的港鐵商場「一Click即搶」活動即將於6月29日推出，大派總值HK$710萬、合共2萬2千2百份電子優惠券，屆時記得準時搶券！ MTR Mobile會員只需於6月29日中午12時起登入MTR Mobile應用程式，點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會以先到先得形式免費領取電子優惠券。是次活動獎賞包括HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券，讓你盡情於港鐵商場購物消費，迎接夏日狂歡！

夏日大激賞：消費滿HK$800送HK$300電子優惠券 盛夏將至，是時候添置衣物或選購家居小物，為自己或家居換上清爽新裝。港鐵商場就推出的「夏日大激賞」推廣活動，實行讓大家買得更爽快。由2026年7月1日至8月31日，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿HK$800並成功賺取MTR分，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券。 以Mastercard卡簽賬滿HK$500 或以上即可參與夾彩蛋遊戲

驚喜獎賞一浪接一浪。港鐵商場與Mastercard攜手推出「限定驚喜加碼」活動，顧客於2026年7月4日至8月30日内的星期六及星期日，於德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方的任何商戶以合資格Mastercard卡單一簽賬滿HK$500或以上，即可於同日參加夾彩蛋遊戲乙次，有機會贏取Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券，驚喜隨時降臨。 連續3星期舉辦晚間音樂會 人氣歌手巡迴各區獻唱 除了一連串豐富的消費獎賞，港鐵旗下多個商場會於今年52週內，每週輪流舉辦不同類型的音樂表演活動。其中，PopCorn將於6月26日、7月3日及10日舉辦Night Lounge晚間音樂會，邀請多位本地樂壇新晉及人氣歌手，包括丘藍、Kirs、曾傲棐、許靖韻、泳兒、女團VIVA及樂隊Locksmiths開鎖佬等，到商場為大家帶來精彩演出，並與粉絲近距離交流。各位樂迷切勿錯過親臨現場欣賞歌手們的傾力演出。