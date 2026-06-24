來銀河，盡興玩一夏 激活能量體驗「澳門銀河」多元動力

屢獲殊榮、領先亞洲的綜合度假城今夏將呈獻融合科技、娛樂與沉浸式趣味的精彩盛事，全面點燃足球狂熱之餘，更化身動感十足的動力衝浪舞台，讓澳門精英盡展實力與光芒
澳門特別行政區 - 2026 年6 月24 日 - 踏入盛夏，「澳門銀河」隆重推出「來銀河，盡興玩一夏」夏日主題巡禮，精彩覆蓋度假城多元體驗，從購物禮遇到人氣打卡熱點，活動豐富多元，為炎炎夏日再添熱力。
今次盛夏巡禮注入滿滿先進元素，多元化地將足球熱潮與澎湃水上動感演繹於度假城多個區域。在東翼廣場，「澳門銀河」攜手可口可樂帶來精彩足球互動體驗。同時，標誌性的天浪淘園當中的全球最大的空中衝浪池，將上演為期近三個月的動力衝浪花式表演，必定引人入勝。
銀河時尚匯亦搖身一變成為夢幻秘密花園，佈滿色彩繽紛的大型花藝裝置，營造「絨抱繁花」盛景，無不成為絕佳打卡勝地。配合分佈於多個世界級表演場地的精彩演出陣容，「澳門銀河」今夏為賓客呈獻源源不絕的活力與驚喜，締造沉浸式且難忘的度假體驗。
動力衝浪表演｜本地頂尖運動員閃耀天浪淘園
今夏，「澳門銀河」於天浪淘園隆重呈獻首個動力衝浪表演，盡展刺激水上運動的澎湃魅力，同時彰顯澳門運動員的活力與卓越實力。
動力衝浪是一項結合衝浪與電動推進技術的高強度水上運動，運動員立於動力衝浪板上，在水面上高速滑行，靈活切浪、迅猛加速，並施展多元自由花式動作，完美融合速度、操控與藝術表現。與澳門運動員攜手呈獻的表演將於即日至8月30日，每逢週末下午4時及5時30分精彩上演。運動員於空中衝浪池全速馳騁，以動感節奏與細膩技巧交織，浪花飛濺，為賓客帶來活力仲夏。
7月6日起，全新兒童專區「『童』樂島」亦將正式開放，迎接幼童至9歲小朋友。結合現有的「童」趣灣，進一步鞏固天浪淘園作為澳門規模最大的親子水上樂園地位。
同時，天浪淘園將推出熱力四射的池畔派對，邀請區內頂尖DJ及表演者傾力演出，配以精緻餐飲，為賓客打造充滿節奏與活力的極致度假體驗。
無人機足球體驗｜挑戰操控技巧一射入網！
「澳門銀河」聯同「可口可樂」於東翼廣場呈獻「『可口可樂』足球狂熱區」，展現沉浸式高科技足球體驗，將創新科技、競技樂趣與盛夏活力完美融合。賓客可走進特別設置的互動球場，操控化身足球的無人機，以靈活技巧挑戰精準入球，感受前所未有的足球新玩法。
凡於度假城內單筆消費滿澳門幣200元，並於東翼廣場足球狂熱區購買指定「可口可樂」產品，「澳門銀河」會員即可參與活動，更有機會贏取精美「可口可樂」紀念品及「澳門銀河」餐飲禮遇。
「『可口可樂』足球狂熱區」設計充滿動感與視覺魅力，同時亦為拍攝精彩短片與分享時刻的熱門打卡點，讓賓客全方位沉浸於熱血沸騰的足球氛圍之中。由即日起開放至7月19日，為整個夏季活動揭開序幕。其後東翼廣場將陸續呈獻更多精彩節目，延續盛夏熱潮。
「絨抱繁花」｜專屬珍藏的奢華巨型毛絨花藝
炎炎夏日，銀河時尚匯搖身一變，化作夢幻花園，將高端購物與藝術創意巧妙融合，打造層次豐富的感官體驗空間。其中時尚大道中更設有以熱氣球造型呈現的「絨抱繁花」大型毛絨花藝裝置，邀請賓客走入其中，定格難忘瞬間；上方則懸掛壯觀花藝裝置，營造出如夢似幻的沉浸氛圍。
精心規劃的花園場景引領賓客駐足探索與放鬆身心，將時尚、美學與互動體驗融為一體。活動期間，賓客更可憑指定消費尊享專屬禮遇，包括趣味互動體驗、精緻花束或夏日特飲，為盛夏增添驚喜。
位於翡翠大堂的主題裝置結合「魅力動感特拍」體驗，透過機械臂攝影裝置，在夢幻花藝背景下為賓客捕捉時尚動感短片。活動由6月30日至8月31日舉行，期間打卡分享至小紅書平台更可獲得精美禮品一份，讓每一刻都成為值得珍藏的美好回憶。
星級美饌｜讓味蕾於炎炎夏日盡興
在「澳門銀河」，除了可以「盡興玩一夏」外，亦可以「讓味蕾盡興一夏」。屢獲殊榮的綜合度假城匯聚多間星級餐廳及名廚，以多元化時令美饌為賓客帶來精彩的味覺旅程。這個炎夏，從清潤養生的夏日瓜蔬佳餚、珍稀菇菌入饌料理，到升級版炭火燒烤及精緻甜點與消暑特飲，一系列精心設計的餐飲體驗，全面展現度假城卓越的餐飲實力與豐富創意，讓賓客在炎炎夏日中盡享清新與滋味兼備的感官享受。
是次夏日推廣特備多款養生及時令主題菜式，其中包括百樂潮州酒樓及北膳樓等多間中餐廳，聯袂呈獻以當季瓜蔬入饌的清爽佳餚，口感清甜、層次豐富，特別適合盛夏享用。同時，「澳門銀河」團隊的多位名廚嚴選來自雲南及長白山等地的珍稀菇菌，包括松茸和靈芝等高價值食材，以匠心烹調突顯其天然鮮味與營養價值，為賓客帶來兼具健康與美味的餐飲體驗，體現高端中菜的精髓與創新演繹。
此外，多款夏日限定甜品及飲品亦同步登場，為整個季節增添清涼亮點。賓客可於「奈和美」及「華嫂冰室」等餐廳品嚐繽紛水果冰飲及手打檸檬茶等消暑佳品、也可到花悅庭及彭慶記等試試夏之冰萃茶，或於萊佛士大堂吧品鑑特色舒心咖啡飲品。同時，羅夫人咖啡館呈獻創意葡撻、 CHA BEI延續結合法式甜點藝術的「果漾花間下午茶」。各款飲品與甜點均兼顧風味與視覺享受，為夏日味覺之旅劃上清爽而難忘的完美句號。
精彩盛事｜於首屈一指的場地欣賞世界級演出
此外，「澳門銀河」多個世界級場館今夏亦將呈獻連串精彩演出，帶來無與倫比的娛樂盛宴。其中，澳門最大室內綜藝館 - 銀河綜藝館將於7月24日至26日舉行《陳輝陽作品演唱會——K歌之王》，演出由「澳門銀河」全力支持，雲集陳奕迅、容祖兒、周筆暢、炎明熹及小肥（徐智勇）等五位樂壇翹楚，重新演繹著名作曲家陳輝陽跨越世代的經典之作。
7月3日至5日，香港新生代唱作歌手Gareth.T（湯令山）將延續去年12月「百老匯舞台」三場爆滿的氣勢，帶著《湯令山——心零王子》澳門站首登銀河綜藝館；人氣藝人趙露思及國際藝人劉憲華亦將分別於7月11至12日及8月1日精彩登場。隨著節目陣容持續更新，誠邀賓客密切留意「澳門銀河」最新演出資訊，探索更多難忘的現場娛樂體驗。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集九家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啓新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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