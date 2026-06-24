來銀河，盡興玩一夏 激活能量體驗「澳門銀河」多元動力

屢獲殊榮、領先亞洲的綜合度假城今夏將呈獻融合科技、娛樂與沉浸式趣味的精彩盛事，全面點燃足球狂熱之餘，更化身動感十足的動力衝浪舞台，讓澳門精英盡展實力與光芒

澳門特別行政區 - 2026 年6 月24 日 - 踏入盛夏，「澳門銀河」隆重推出「來銀河，盡興玩一夏」夏日主題巡禮，精彩覆蓋度假城多元體驗，從購物禮遇到人氣打卡熱點，活動豐富多元，為炎炎夏日再添熱力。





今次盛夏巡禮注入滿滿先進元素，多元化地將足球熱潮與澎湃水上動感演繹於度假城多個區域。在東翼廣場，「澳門銀河」攜手可口可樂帶來精彩足球互動體驗。同時，標誌性的天浪淘園當中的全球最大的空中衝浪池，將上演為期近三個月的動力衝浪花式表演，必定引人入勝。



今夏，「澳門銀河」天浪淘園首度呈獻動力衝浪表演，本地運動員以速度與技巧馳騁浪間，結合力量與美感，即日起至8月30日逢週末精彩上演，誠邀賓客感受活力四射的仲夏水上盛宴。

銀河時尚匯亦搖身一變成為夢幻秘密花園，佈滿色彩繽紛的大型花藝裝置，營造「絨抱繁花」盛景，無不成為絕佳打卡勝地。配合分佈於多個世界級表演場地的精彩演出陣容，「澳門銀河」今夏為賓客呈獻源源不絕的活力與驚喜，締造沉浸式且難忘的度假體驗。



位於天浪淘園的全新兒童專區「『童』樂島」將於7月6日正式登場，迎接年輕賓客的到來。隨著其開幕，天浪淘園將擁有澳門規模最大的兒童水上遊樂設施。

動力衝浪表演｜本地頂尖運動員閃耀天浪淘園



今夏，「澳門銀河」於天浪淘園隆重呈獻首個動力衝浪表演，盡展刺激水上運動的澎湃魅力，同時彰顯澳門運動員的活力與卓越實力。



動力衝浪是一項結合衝浪與電動推進技術的高強度水上運動，運動員立於動力衝浪板上，在水面上高速滑行，靈活切浪、迅猛加速，並施展多元自由花式動作，完美融合速度、操控與藝術表現。與澳門運動員攜手呈獻的表演將於即日至8月30日，每逢週末下午4時及5時30分精彩上演。運動員於空中衝浪池全速馳騁，以動感節奏與細膩技巧交織，浪花飛濺，為賓客帶來活力仲夏。



7月6日起，全新兒童專區「『童』樂島」亦將正式開放，迎接幼童至9歲小朋友。結合現有的「童」趣灣，進一步鞏固天浪淘園作為澳門規模最大的親子水上樂園地位。



同時，天浪淘園將推出熱力四射的池畔派對，邀請區內頂尖DJ及表演者傾力演出，配以精緻餐飲，為賓客打造充滿節奏與活力的極致度假體驗。



無人機足球體驗｜挑戰操控技巧一射入網！



「澳門銀河」攜手可口可樂於東翼廣場掀起足球熱潮，打造高科技互動球場。賓客可操控無人機足球，於這場活力澎湃的夏日體驗中贏取專屬獎賞，或捕捉精彩打卡瞬間，與眾同歡。

「澳門銀河」聯同「可口可樂」於東翼廣場呈獻「『可口可樂』足球狂熱區」，展現沉浸式高科技足球體驗，將創新科技、競技樂趣與盛夏活力完美融合。賓客可走進特別設置的互動球場，操控化身足球的無人機，以靈活技巧挑戰精準入球，感受前所未有的足球新玩法。



凡於度假城內單筆消費滿澳門幣200元，並於東翼廣場足球狂熱區購買指定「可口可樂」產品，「澳門銀河」會員即可參與活動，更有機會贏取精美「可口可樂」紀念品及「澳門銀河」餐飲禮遇。



「『可口可樂』足球狂熱區」設計充滿動感與視覺魅力，同時亦為拍攝精彩短片與分享時刻的熱門打卡點，讓賓客全方位沉浸於熱血沸騰的足球氛圍之中。由即日起開放至7月19日，為整個夏季活動揭開序幕。其後東翼廣場將陸續呈獻更多精彩節目，延續盛夏熱潮。



「絨抱繁花」｜專屬珍藏的奢華巨型毛絨花藝



炎炎夏日，銀河時尚匯搖身一變，化作夢幻花園，將高端購物與藝術創意巧妙融合，打造層次豐富的感官體驗空間。其中時尚大道中更設有以熱氣球造型呈現的「絨抱繁花」大型毛絨花藝裝置，邀請賓客走入其中，定格難忘瞬間；上方則懸掛壯觀花藝裝置，營造出如夢似幻的沉浸氛圍。



精心規劃的花園場景引領賓客駐足探索與放鬆身心，將時尚、美學與互動體驗融為一體。活動期間，賓客更可憑指定消費尊享專屬禮遇，包括趣味互動體驗、精緻花束或夏日特飲，為盛夏增添驚喜。



位於翡翠大堂的主題裝置結合「魅力動感特拍」體驗，透過機械臂攝影裝置，在夢幻花藝背景下為賓客捕捉時尚動感短片。活動由6月30日至8月31日舉行，期間打卡分享至小紅書平台更可獲得精美禮品一份，讓每一刻都成為值得珍藏的美好回憶。



星級美饌｜讓味蕾於炎炎夏日盡興



在「澳門銀河」，除了可以「盡興玩一夏」外，亦可以「讓味蕾盡興一夏」。屢獲殊榮的綜合度假城匯聚多間星級餐廳及名廚，以多元化時令美饌為賓客帶來精彩的味覺旅程。這個炎夏，從清潤養生的夏日瓜蔬佳餚、珍稀菇菌入饌料理，到升級版炭火燒烤及精緻甜點與消暑特飲，一系列精心設計的餐飲體驗，全面展現度假城卓越的餐飲實力與豐富創意，讓賓客在炎炎夏日中盡享清新與滋味兼備的感官享受。



是次夏日推廣特備多款養生及時令主題菜式，其中包括百樂潮州酒樓及北膳樓等多間中餐廳，聯袂呈獻以當季瓜蔬入饌的清爽佳餚，口感清甜、層次豐富，特別適合盛夏享用。同時，「澳門銀河」團隊的多位名廚嚴選來自雲南及長白山等地的珍稀菇菌，包括松茸和靈芝等高價值食材，以匠心烹調突顯其天然鮮味與營養價值，為賓客帶來兼具健康與美味的餐飲體驗，體現高端中菜的精髓與創新演繹。



此外，多款夏日限定甜品及飲品亦同步登場，為整個季節增添清涼亮點。賓客可於「奈和美」及「華嫂冰室」等餐廳品嚐繽紛水果冰飲及手打檸檬茶等消暑佳品、也可到花悅庭及彭慶記等試試夏之冰萃茶，或於萊佛士大堂吧品鑑特色舒心咖啡飲品。同時，羅夫人咖啡館呈獻創意葡撻、 CHA BEI延續結合法式甜點藝術的「果漾花間下午茶」。各款飲品與甜點均兼顧風味與視覺享受，為夏日味覺之旅劃上清爽而難忘的完美句號。



精彩盛事｜於首屈一指的場地欣賞世界級演出



在「澳門銀河」旗下多個世界級娛樂表演場地中，銀河綜藝館作為旗艦級演出舞台，匯聚大型震撼演出，為數以千計的觀眾呈獻令人難忘、引人入勝的精彩體驗。

此外，「澳門銀河」多個世界級場館今夏亦將呈獻連串精彩演出，帶來無與倫比的娛樂盛宴。其中，澳門最大室內綜藝館 - 銀河綜藝館將於7月24日至26日舉行《陳輝陽作品演唱會——K歌之王》，演出由「澳門銀河」全力支持，雲集陳奕迅、容祖兒、周筆暢、炎明熹及小肥（徐智勇）等五位樂壇翹楚，重新演繹著名作曲家陳輝陽跨越世代的經典之作。



7月3日至5日，香港新生代唱作歌手Gareth.T（湯令山）將延續去年12月「百老匯舞台」三場爆滿的氣勢，帶著《湯令山­——心零王子》澳門站首登銀河綜藝館；人氣藝人趙露思及國際藝人劉憲華亦將分別於7月11至12日及8月1日精彩登場。隨著節目陣容持續更新，誠邀賓客密切留意「澳門銀河」最新演出資訊，探索更多難忘的現場娛樂體驗。



更多資訊與預訂，請瀏覽 www.galaxymacau.com。



