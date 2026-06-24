XTransfer與華僑銀行榮獲「區域最佳支付和收款解決方案」大獎

連續第二年獲《財資》3A獎項殊榮 香港2026年6月24日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣布攜手與華僑銀行，連續第二年榮獲國際財經媒體《財資雜誌》「The Asset Triple A Treasuries Awards」大獎的「2026年區域最佳支付和收款解決方案（Best Payments and Collections Solution, Regional）」獎項。此獎項旨在表彰兩家機構持續的創新精神與緊密合作，透過提供高效、安全且便捷的跨境支付與收款解決方案，賦能從事國際貿易的中小企業。 華僑銀行成立於新加坡，是東南亞第二大金融服務集團。基於長期合作夥伴關係，華僑銀行中國團隊為XTransfer，積極協調各類資源，支援XTransfer在新加坡、香港特別行政區、馬來西亞及印尼等主要市場的資源，滿足企業日益增強的跨境業務需求。

憑藉華僑銀行在支付與收款方面的專業能力，以及先進的API解決方案等，XTransfer協助中小企業及其全球買家享受更流暢的支付與收款體驗，進一步提升結算效率，以及在大中華地區及東盟地區的持續發展。 XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「我們很榮幸能再次與華僑銀行共同獲得此獎項。這項肯定彰顯了我們對持續創新與卓越服務的共同承諾，也體現了雙方合作為全球中小企業帶來的實質價值。未來，XTransfer 將持續深化與華僑銀行的合作，透過安全、高效且便捷的跨境收付款服務，協助更多中小企業拓展全球市場。」

「The Asset Triple A Treasuries Awards」由《財資雜誌》舉辦，在金融行業享有崇高聲望，旨在表彰亞太地區、中東、歐洲和北美地區，在企業財資管理、貿易融資、供應鏈管理、風險管理方面擁有卓越表現和價值體現的公司和金融機構。 關於XTransfer 根據灼識諮詢的資料，XTransfer是全球最大的B2B跨境貿易支付平台，2025年實現支付交易額（TPV）超過600億美元。公司成立於2017年，是全球首批專注於B2B跨境貿易的支付平台之一。公司服務超過89萬家注册客戶，擁有全球規模最大的中小企業客戶群體。