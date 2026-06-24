義傳與星眾以量產級晶片及開放平台生態系加速 Open RAN 創新

為加速 5G 與 AIoT商業化部署，義傳科技與星眾科技簽署合作備忘錄（MoU），將 MT2824 SoC 導入 Open RAN 無線電單元（O-RU），以打造白牌基地台解決方案。同時，義傳科技的 O-RU 設計已被納入國際 O-RAN 聯盟 WG7 參考設計，進一步彰顯其軟體定義無線電（SDR）開放式架構理念。

義傳科技的 Cobra MT2824 SoC — 一款專為 5G Open RAN 基地台設計的整合式 CPU/DSP 解決方案 — 已正式進入量產階段，為客戶提供適用於大規模部署的量產級晶片。

義傳科技執行長 Stewart Wu 表示：「Cobra SoC 的量產以及被 O-RAN WG7 參考設計採用，展現了我們在硬體就緒度以及對生態系承諾上的成果。隨著開源 MOSART 軟體平台的推出，開發者與合作夥伴將能更具彈性地部署並持續演進優化 Open RAN 無線電解決方案。」

在多廠商互通性驗證方面，義傳科技與星眾科技成功完成 2026春季O-RAN全球插拔大會（PlugFest）測試，推進Massive MIMO 整合與 Open RAN 生態系合作。此外，義傳科技也展示了透過其技術夥伴生態系共同打造的 AI-RAN 整合解決方案。

星眾科技執行長 Jerry Chien 表示：「將義傳科技 Cobra 晶片導入我們的 O-RU 平台，使我們能夠提供高度優化且可擴展的白牌基礎設施解決方案。此次插拔大會的成功也證明了此架構已具備商業化導入能力與優異的互通性。」