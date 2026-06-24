矩陣超智亮相大連夏季達沃斯，成為全場唯一人形機器人服務商，MATRIX-3 化身 AI 咖啡師服務全球嘉賓

大連, 中國 - 2026年6月24日 - 第十七屆夏季達沃斯論壇自 6 月 23 日起於大連國際會議中心舉行。本屆論壇以「規模化創新」為主題，匯聚來自全球 90 多個國家的 1,700 多名政商界、企業界與科技領域菁英，圍繞技術應用、產業轉型等議題，共同探討創新成果的轉化路徑。長期深耕物理人工智慧（Physical AI）的中國具身智能企業矩陣超智亮相本次盛會，成為全場唯一參展的人形機器人服務商。公司以自主研發的 WAVE 具身智能基座模型及通用全身運動控制小腦為核心，結合自主研發的高自由度靈巧手，建構完整技術體系。旗下第三代人形載體 MATRIX-3 進駐會場一樓餐飲區，全程以 AI 咖啡師身分提供實際場景服務，憑藉模型原生的通用性、跨場景適配能力與長程任務泛化效能，向全球與會嘉賓直觀展示中國自主研發智慧系統成熟的商業化服務能力。



獨家亮相頂級國際峰會，WAVE 基座導入真實服務場景



本屆達沃斯論壇圍繞「規模化創新」展開多面向研討，人工智慧及前沿科技如何應用於實體經濟，是論壇重點關注的議題。業界普遍關注具身智能如何走出實驗室，實現真實場景下的規模化商業應用。



矩陣超智此次突破傳統靜態硬體展品陳列模式，在會場一樓餐飲區設置實際場景體驗區。整套服務方案以 WAVE 具身智能基座模型及通用全身運動控制小腦為技術核心，憑藉模型的通用性、跨場景泛化能力及長時序任務穩定執行效能，結合自主研發的高自由度靈巧手，透過真實咖啡服務直接面向全球各界嘉賓，直觀展現整套物理人工智慧系統完整的實際操作能力。



整套系統的核心運算能力、感知推理及運動規劃均由 WAVE 基座承載，並搭配通用全身運動控制小腦實現全身協同調度。經過多場景的長期穩定性實測，模型效能可靠，可因應會場高頻率、不間斷的接待需求；MATRIX-3 則作為智慧系統實際應用的執行載體。



通用泛化實現咖啡全流程自主操作，靈巧手展現精細操控實力



在餐飲專屬體驗區，整套操作由 WAVE 具身智能基座統籌規劃，聯動通用全身運動控制小腦與高自由度靈巧手，完整重現專業咖啡師的全套標準化工作流程：透過模型的多模態視覺感知，自主辨識並抓取空咖啡杯；動態計算施力，精準按壓咖啡機功能按鍵；飲品萃取完成後，平穩端起熱飲；自主規劃移動路徑至嘉賓面前，將成品咖啡平穩遞送。



WAVE 基座內建原生物理力控推理能力，可即時調整靈巧手的抓握力度，有效避免杯具滑落、熱飲傾倒等問題。從抓取小型杯具到穩定遞送熱飲的整套連貫長程任務，充分驗證 WAVE 基座強大的多任務處理能力與跨動作泛化優勢，凸顯底層智慧模型完成複雜物理互動的核心價值。



聚焦商業化應用，WAVE 基座打造可複製的服務業數位化方案



作為全場唯一的人形機器人服務商，矩陣超智選擇以實際場景咖啡服務展示技術應用，回應產業發展的核心痛點：多數人形機器人產品偏重硬體本體展示，底層智慧模型的泛化能力不足，難以快速適配多場景的批次部署。



矩陣超智長期深耕標準化、重複性服務場景的實際應用，核心競爭力集中於 WAVE 具身智能基座與通用全身運動控制小腦。憑藉模型的多任務適配及跨場景移轉優勢，證明中國自主研發的智慧系統可在國際峰會、會展場館、商業門市及文化旅遊空間等場景進行批次部署，為全球服務業數位化轉型提供全新且可複製的智慧解決方案。



海內外嘉賓現場互動，中國自主研發底層智慧技術獲得國際關注



論壇舉辦期間，各國企業家、科技從業人員及海內外媒體陸續來到餐飲區服務點，近距離體驗由 WAVE 具身基座驅動、靈巧手執行的全自主咖啡製作服務，親自接取機器人製作的咖啡，直觀感受中國自主研發智慧系統穩定、流暢的實際操作效能。



矩陣超智相關負責人表示，夏季達沃斯是面向全球展示中國 AI 創新成果的頂級國際平台。本次實際場景咖啡服務，是公司以 WAVE 基座為核心推動技術商業化應用最直觀的實踐展現。公司全棧自主研發 WAVE 具身智能基座模型、通用全身運動控制小腦及高自由度靈巧手，持續優化模型的多任務泛化、人機安全互動及長時間連續作業能力，全力推動物理人工智慧從概念產品邁向規模化商業應用。



拓展多元應用領域，依託 WAVE 基座加速具身智能規模化創新



目前，全球具身智能產業已進入高速發展階段，底層通用 AI 模型能力及跨場景商業化應用，已成為產業競爭的核心領域。本屆達沃斯「規模化創新」的主題，與矩陣超智以 WAVE 基座為核心的長期發展路徑高度契合。



憑藉 WAVE 具身智能基座所具備的通用性及長程任務泛化核心優勢，並搭配高自由度靈巧手執行終端，整套智慧系統除可用於峰會現場咖啡服務外，亦可涵蓋展廳接待、物料轉運及精密物件操作等多元場景，產業拓展空間廣闊。



此次亮相大連夏季達沃斯，矩陣超智在國際舞台充分展現中國自主研發智慧系統領先的實際操作效能，並搭建全球產業交流與合作對接窗口。未來，公司將持續迭代 WAVE 具身智能基座、通用全身運動控制小腦及通用物理 AI 演算法，不斷拓展零售、文化旅遊、會展及工業輔助等實際應用場景，以底層模型技術為核心優勢，攜手全球產業夥伴推進具身智能規模化創新，持續推動中國自主研發的物理人工智慧技術進入全球視野。

