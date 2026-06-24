GSMA MWC26上海大會將匯聚全球流動通訊業界，因為預計到2030年，流動通訊將為中國經濟貢獻超過2萬億美元

MWC26 上海大會將於明天正式揭幕，無論是機械人足球健兒、業界翹楚演講抑或電動方程式 (Formula E) 還是身歷其境的體驗區，皆在展示引領全球互聯未來的創新成果及前瞻思維

上海2026年6月24日 /美通社/ -- 全球互聯業界即將共赴 MWC26 上海盛會，GSMA 最新研究顯示，中國已佔全球 5G 連接量的 40% 以上。

活動舉行前夕，GSMA 發佈了《2026 年中國流動經濟》(Mobile Economy China 2026) 報告，同時率先預覽與會者將可親身體驗的各項創新及現場體驗。重點項目有人形機械人足球十二碼挑戰賽，還有 GLOMOs Asia 的隆重登場。