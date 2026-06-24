Gravity Game Hub在《Ragnarok Idle Adventure Plus》中推出獨家《科學小飛俠》聯動活動

新加坡2026年6月24日 /美通社/ -- Gravity Game Hub (GGH)欣然宣佈，旗下移動放置型角色扮演遊戲《Ragnarok Idle Adventure Plus》與傳奇動畫IP《科學小飛俠》(Gatchaman)開展首次聯動合作。活動時間為2026年6月24日至7月9日，這場限時聯動將帶來以《科學小飛俠》經典英雄為靈感來源的獨家主題內容、精彩挑戰以及專屬獎勵。
Gravity Game Hub Pte. Ltd.總裁Harry Choi表示：「我們很高興能夠將《科學小飛俠》——史上最具標誌性的動畫IP之一——帶入《Ragnarok Idle Adventure Plus》的世界。這次聯動讓我們得以將兩個深受喜愛的宇宙連接在一起，它們曾激勵了亞洲乃至全球數代粉絲。通過獨家角色、活動和獎勵，我們希望為玩家帶來一段難忘的體驗，既致敬《仙境傳說》(Ragnarok)的冒險精神，也懷念《科學小飛俠》的英雄傳奇。我們衷心感謝玩家們一直以來的支持，並期待與大家共同踏上這段特別的旅程。」
獨家遊戲內部內容與獎勵
活動期間，玩家可以參與多種特別活動，包括：每日登錄活動、空中攔截、戰域爭霸、每日獎勵加成以及跨服道場。在完成這些活動後，玩家可以收集活動專屬「貨幣」，並用其兌換高級聯動獎勵，包括：
- 聯動專屬寵物：禿鷹喬(Joe the Condor)
- 聯動專屬紅卡
- 聯動專屬活動稱號
- 限定頭像框
第二階段：科學忍者隊活動
從7月2日起，玩家可以體驗額外的聯動章節——「科學忍者隊」，內容包括主題傳送門探索小遊戲、跨服排行榜競技以及特別輪盤活動。
參與者將有機會獲得另一隻聯動專屬寵物——燕子甚平(Jinpei the Swallow)，以及各種遊戲內獎勵。此外，聯動寵物還將開放專屬技能領悟活動，提供珍貴的升級材料、寵物道具副本、GP（防禦點）、Zeny（金幣）以及寵物經驗值，幫助玩家強化自己的夥伴。
《Ragnarok Idle Adventure Plus》×《科學小飛俠》聯動更新現已登陸iOS和安卓(Android)設備。玩家可以通過遊戲官方社區渠道，查看完整的活動詳情和更新補丁說明。
關於《Ragnarok Idle Adventure Plus》
類型：放置型角色扮演遊戲
平台：移動平台（安卓和iOS）
網站：https://roidle.gnjoy.asia
Facebook：https://www.facebook.com/ROIdleAdventure
Instagram：https://www.instagram.com/roidleadventureplus
Discord：https://discord.gg/roidleadventureplus
關於Gravity Game Hub
Gravity Game Hub（GGH）Pte. Ltd.成立於2021年，是一家線上及移動遊戲的發行商與開發商，致力於提供高品質的娛樂體驗，並在東南亞及全球構建蓬勃發展的遊戲社區。
關於Tatsunoko Production
Tatsunoko Production Co., Ltd.（株式會社龍之子製作）成立於1962年，是一家享譽盛名的日本動畫工作室，創作了《科學小飛俠》、《再造人卡辛》(Casshan)、《破裡拳Polimar》(Hurricane Polymar)、《宇宙騎士》(Tekkaman)等標誌性動畫IP。該公司持續通過動畫製作、授權及娛樂合作，將其深受喜愛的IP推向全球市場。
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SOURCE Gravity Game Hub