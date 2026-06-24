雲頂新耀與海南合瑞就耐賦康®相關專利達成諒解並開展商業化合作

上海2026年6月24日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，今日宣佈，自耐賦康®上市以來惠及了廣大的IgA腎病患者，為進一步擴大患者用藥可及性，公司與海南合瑞製藥股份有限公司（以下簡稱「海南合瑞」）就耐賦康®（布地奈德腸溶膠囊）相關專利達成諒解，並就海南合瑞於2025年12月獲得中國國家藥品監督管理局批准的布地奈德腸溶膠囊開展商業化合作。 根據本次合作，海南合瑞的布地奈德腸溶膠囊將獲准在中國大陸市場上市，由雲頂新耀負責其商業化。雲頂新耀將對海南合瑞的生產及供應進行嚴格的技術指導與質量審計。該合作將有助於提升患者對耐賦康®與海南合瑞布地奈德腸溶膠囊的用藥選擇。本次合作需滿足慣例交割條件後方可生效。

關於耐賦康®（NEFECON®） 耐賦康®(NEFECON®)是布地奈德腸溶膠囊，作為全球首個對因治療IgA腎病的藥物，是靶向腸道黏膜B細胞的免疫調節劑，能減少50%腎功能下降[1]，在中國人群中能延緩腎功能衰退達66%[2]，預計將疾病進展至透析或腎移植的時間延緩12.8年[3]。同時布地奈德首過代謝率達90%[4]，具有良好的安全性。耐賦康®專為IgA腎病患者研製，每顆膠囊含布地奈德4mg，通過特殊的遲釋及緩釋雙重制劑工藝，將布地奈德三層包衣微丸靶向釋放於迴腸末端的黏膜B細胞（包括派爾集合淋巴結），三層包衣微丸持續穩定釋放布地奈德，高濃度覆蓋整個靶區域，從而減少誘發IgA腎病的半乳糖缺陷的IgA1（Gd-IgA1）產生，進而干預發病機制上游階段，達到治療IgA腎病的作用。

2019年6月，雲頂新耀與Calliditas Therapeutics 簽訂獨家授權許可協議，獲得在大中華地區和新加坡開發以及商業化耐賦康®的權利。該協議於2022年3月擴展，將韓國納入雲頂新耀的授權許可範圍。 關於雲頂新耀 雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並依據中國、美國及歐盟標準建立了完善的GMP生產質量管理體系。

公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命週期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化佈局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。 前瞻性聲明

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