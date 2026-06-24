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出版：2026-Jun-24 16:15
更新：2026-Jun-24 16:15
Media OutReach Newswire

立橋人壽成功發行2億美元10年期二級資本債券

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香港 - 2026年6月24日 - 立橋人壽保險有限公司（「立橋人壽」，標普BBB- / 惠譽BBB）在國際市場成功發行2億美元10年期（首5年不可贖回）二級資本債券，票面利率為7.875%，債券評級為標普BB+及惠譽BB+。

立橋人壽是首家發行二級資本債券的香港本地成立的人壽保險公司，本次債券獲得了國際資本市場的踴躍認購，發行階段帳簿峰值超過11億美元、超額認購倍數逾5倍。

本次債券投資者來自全球多個國家和地區，當中包括63%來自於亞太地區，37%來自於歐美和中東等地區，亞洲以外投資者認購比例為近年來大中華區美元債較高水平。 從投資者類型分佈看，55%來自於資產管理公司、19%來自於對沖基金、13%來自於證券公司、11%來自於主權基金、養老基金及保險公司，此外還有2%來自於私人銀行等其他類型投資者。

本次債券的全球協調人為中信證券、摩根大通、東方匯理、德意志銀行以及國泰君安國際。

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關於立橋人壽

立橋保險集團控股有限公司（「立橋保險集團」）全資擁有立橋人壽保險有限公司（「立橋人壽」）及立橋保險有限公司（「立橋保險」），分別於香港提供人壽保險及一般保險產品和服務。

立橋人壽憑着敢於創新的精神，積極開發適切的人壽保障及儲蓄產品，以滿足市民現今時刻在變及未來的需要。我們結合優質服務及先進科技，持續優化營運流程及提升專業服務質素，致力為客戶建立更美好及豐盛的人生。

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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