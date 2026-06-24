立橋人壽成功發行2億美元10年期二級資本債券

香港 - 2026年6月24日 - 立橋人壽保險有限公司（「立橋人壽」，標普BBB- / 惠譽BBB）在國際市場成功發行2億美元10年期（首5年不可贖回）二級資本債券，票面利率為7.875%，債券評級為標普BB+及惠譽BB+。



立橋人壽是首家發行二級資本債券的香港本地成立的人壽保險公司，本次債券獲得了國際資本市場的踴躍認購，發行階段帳簿峰值超過11億美元、超額認購倍數逾5倍。



本次債券投資者來自全球多個國家和地區，當中包括63%來自於亞太地區，37%來自於歐美和中東等地區，亞洲以外投資者認購比例為近年來大中華區美元債較高水平。 從投資者類型分佈看，55%來自於資產管理公司、19%來自於對沖基金、13%來自於證券公司、11%來自於主權基金、養老基金及保險公司，此外還有2%來自於私人銀行等其他類型投資者。



本次債券的全球協調人為中信證券、摩根大通、東方匯理、德意志銀行以及國泰君安國際。



