萬寧連續四年推出「回收藥物計劃」 繼續夥拍社區機構擴展回收網絡至全港75個回收點

藥劑師免費用藥諮詢服務 教導市民正確用藥保障健康

香港 - 2026年6月24日 - 萬寧連續第四年推出「回收藥物計劃」，今年繼續擴大回收網絡，與六家社區組織攜手合作，全港回收點增至75個。市民可於 2026年 6月26日 至7月23日期間，前往全港62間設有藥房的萬寧分店（圓方、置地廣場、新達廣場及機場分店除外）或13個指定社區機構回收點，將剩餘或過期藥物（只限固體藥丸，不包括危險藥物、藥水及中成藥）投進「藥物回收箱」。



萬寧「回收藥物計劃」2026

今年參與的社區組織包括基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、聖雅各福群會、香港復康會、香港家庭社區藥房及香港大學社區藥房。各機構於旗下13個指定服務處設置「藥物回收箱」，方便市民妥善處理藥餘。另外，香港基督教服務處亦會繼續透過家居照顧外展服務，將正確藥物知識帶到長者家中，推廣安全用藥。



所有收集到的藥餘會轉交獲環境保護署認可的化學廢物收集商，然後再送到化學廢物處理中心妥善銷毀。計劃將鼓勵更多市民與萬寧攜手妥善處理藥餘，提升藥物知識，保護環境及社區健康。回收藥物服務只在萬寧藥劑師或社區機構的專業醫護人員當值期間提供，詳情可到萬寧任何一間藥房分店，或透過WhatsApp (https://bit.ly/400s4sc) 向當值藥劑師查詢。



免費「藥物及用藥諮詢服務」助市民從源頭減少藥物囤積

萬寧希望透過此計劃從源頭着手，協助市民養成定期檢查家庭藥箱的習慣，避免藥物過量儲存，減少浪費及環境污染。因此，除設立藥餘回收箱，萬寧註冊藥劑師提供的免費「藥物及用藥諮詢服務」，會加強協助市民解答有關藥物的問題。如市民有任何用藥疑問，只需帶同藥物前往任何一間萬寧駐店藥房，或透過 WhatsApp (https://bit.ly/400s4sc) 便可向當值的萬寧藥劑師查詢。藥劑師會詳細講解藥物功用有否重複或互相影響，並指導正確服藥方法，減少藥物積存及浪費，服務毋須預約，費用全免。



萬寧自2023年共收集超過1,500萬粒藥餘

萬寧作為全港首家提供藥物回收服務的大型連鎖社區藥房，自2023年至今已成功回收並妥善銷毀超過1,500萬粒藥丸。萬寧註冊藥劑師團隊除分類、點算和分析所回收的藥餘外，亦從中了解及教導巿民服藥習慣，持續履行社區藥房的責任，守護環境及社區健康。



萬寧總藥劑師趙國亮表示：「從過去幾年的計劃中，我們發現不少家庭藥箱內存放了大量剩餘藥物，當中包括需要完成整個療程的藥物，例如抗生素或慢性病藥物。若市民未能依從醫生指示完成療程，不僅會影響康復進度，長遠更可能增加醫療成本。今年我們希望進一步推廣『家庭藥箱檢查』，提醒市民定期檢視藥物存量，避免過期或誤用，讓大家更安心用藥。



趙國亮續指出：「社區藥劑師在這個過程中扮演重要角色，不僅提供回收服務，更透過教育和諮詢，協助市民建立正確的用藥習慣。萬寧希望透過這個計劃，讓市民明白藥物管理與環境保護同樣重要，並且兩者可以並行，為社區健康和可持續發展作出貢獻。」



如欲查閱參與「萬寧回收藥物計劃」的萬寧藥房分店與其他指定社區機構回收點詳情，可按此連結：https://bit.ly/3UuWGy5。



