新華絲路：世界酒莊影響力指數發佈

該指數由新華指數研究院編製，首次採用跨酒種、跨產區、跨文化的多元評價視角，對全球六大洲23個國家和地區的94家代表性酒莊進行系統性評估，構建了一套兼具解釋力、可比性與戰略參考性的全球酒莊多元評價體系。

其中，來自中國的郎酒莊園憑借在「輻射力」與「持久力」上的卓越表現，成為唯一躋身「領先級」的中國白酒酒莊。郎酒莊園將中國白酒複雜的「生長養藏」工藝體系，創造性地轉化為年接待超20萬人次的沉浸式體驗場景，成功構建了一套可與世界對話的白酒莊園敘事體系，成為中國酒莊崛起的標誌性範例。

業內專家認為，「世界酒莊影響力指數」的發佈，不僅為全球酒莊提供了對標發展的「參照系」，也為中國白酒的莊園化、國際化發展路徑提供了重要參考，將有力推動全球酒莊在文明互鑒中走向更高質量的融合發展。