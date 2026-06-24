觀賞人形機械人參加 GSMA MWC26 上海的足球十二碼罰球挑戰賽

上海2026年6月24日 /美通社/ -- 在「MWC26 上海」展會現場，人形機械人正在進行足球十二碼罰球挑戰賽。 人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽將於 6 月 24 日至 25 日在上海新國際博覽中心舉行。這是現場十二碼罰球挑戰賽，展示人形機械人領域的最新突破。

比賽重點在於運動控制、環境感知、自主決策和聯網能力的進步，生動展現移動人工智能如何從實驗走向實際應用。

補充鏡頭和熱門短影音可在此處下載。 GSMA 正在「MWC26 上海」展會現場直播人形機械人足球十二碼罰球挑戰賽，可在此處觀看。