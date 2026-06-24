GSMA「MWC26 上海」世界移動通訊大會盛大開幕，人工智能、機械人和無人機主領密集議程

GSMA Ltd. 行政總裁 John Hoffman 和 GSMA 大中華區負責人 Sihan Bo Chen 主持 MWC 上海的開幕儀式，HONOR 開發的兩款人形機械人 Vita Boy 和閃電 (Flash) 驚喜亮相。 今年四月在北京億莊人形機械人半程馬拉松中奪冠並打破人類半程馬拉松紀錄的閃電，與 Vita Boy 一起在舞台上為本活動揭幕。

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 在開幕主題演講中重點介紹了人形機械人、低空經濟和自動駕駛汽車，稱其為亞洲移動生態系統中湧現的三大最令人興奮的前沿領域，並強調電訊基礎設施在推動亞洲智能互聯未來發展方面的重要性。

GSMA 總幹事 Vivek Badrinath 表示：「不久之前，我們的核心使命是連結人與裝置。 這仍然非常重要，但已不限於此。 如今，營運商正與各行各業合作，在整個經濟領域推廣機械人、無人機、連網汽車和人工智能解決方案。 它們本身已成為重要的策略數碼合作夥伴。 本週在 MWC Shanghai，大家對未來充滿期待——新服務、新功能和新可能性仍有待發掘。」