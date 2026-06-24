TriNetX LIVE™ 網絡擁有超過 3 億名患者，在全球醫療護理領域擴展決策級證據

這里程碑反映了國際增長加速，使製藥公司、學術研究人員、醫療機構和醫療技術創新者能夠獲得值得信賴、最新、富有臨床參考價值且具有全球代表性的現實世界數據。

麻省劍橋2026年6月24日 /美通社/ -- 全球領先的聯合醫療數據網絡 TriNetX 今天宣佈，其 TriNetX LIVE™ 網絡已擁有超過 3 億名患者。這是單一的聯合電子健康紀錄 (EHR) 原生現實世界資料來源，覆蓋全球 240 多家醫療機構和 13,000 多個研究中心。 這里程碑讓致力改善患者護理的機構獲取更多決策級證據。

現實世界的資料歷來分散各處。 探索團隊使用一個來源，而試驗設計團隊使用另一個來源，推出後安全團隊則使用另一個來源，每次交接都會耗費時間並造成不一致情況。 一個統一協調且擁有 3 億名患者的網絡可支援每個階段，從早期發現階段的假設生成和目標識別，到推出後的招募、比較療效、標籤擴展和藥物警戒。