MoEngage 收購 Aampe，為 B2C 營銷團隊帶來 1：1 代理式決策能力

此收購實現 MoEngage 對代理式客戶數據及互動平台的願景 新加坡2026年6月24日 /美通社/ -- 深受全球逾 1,350 個消費品牌信賴的代理式客戶數據與互動平台 MoEngage，今日宣佈收購總部位於三藩市的 Aampe，它是間人工智能 (AI) 基礎設施公司，專為品牌的每位客戶提供專屬且能自主運作的人工智能代理。 是次收購標誌着 MoEngage 作為環球軟件即服務 (SaaS) 領導企業的一個重要里程碑。 是次收購將 Aampe 的強化學習引擎以原生方式融入 MoEngage，締造業界首個互動平台，讓市場推廣人員專用的工作流程代理，以及為每位用戶獨立運作的決策代理，能夠在單一統一系統內協作，達致真正大規模的 1：1 個人專屬體驗。

大部分個人專屬措施最終都會遇上瓶頸。 需求日增，客戶分群、旅程、實驗及管理所需資源亦隨之增加。 多數決策工具，每遇新項目即須由零起步，迫使團隊屢屢重構情境，難以承襲先前所學。 東南亞數碼經濟蓬勃發展之際，品牌承受越來越大壓力，須於橫跨商務、出行、金融服務及數碼內容等日趨複雜的客戶旅程中，呈獻高度個人專屬的體驗。 隨着在區內的業務不斷擴展，MoEngage 已成為消費品牌信賴的客戶互動平台，協助品牌駕馭全球部分最蓬勃數碼市場的龐大規模及複雜挑戰。 收購 Aampe 進一步鞏固其能力，讓品牌能實時為數以百萬計用戶提供個人化的貼心體驗。

MoEngage 聯合創辦人兼行政總裁 Raviteja Dodda 表示：「每位市場推廣人員都希望在適當時機，向每位用戶傳遞適當訊息。 挑戰從不在於抱負，而在於基礎設施。 Aampe 所建立的，是市場上其他公司尚未能掌握的技術，那是能在個人層面持續同步完善內容、時機、渠道及頻率的系統。 同樣令我欣賞的，是這項技術背後的團隊。 Paul、Schaun、Sami 及全體 Aampe 團隊，為市場推廣領域中最艱難的課題，帶來研究深度與執行嚴謹的罕有結合。 我們正共同構建代理式市場推廣的未來，也很高興能與之並肩同行。」

儘管 MoEngage 一直透過 Merlin 人工智能平台大力投資於人工智能驅動的市場推廣流程，但 Aampe 所帶來的高度專業化代理式決策功能，已在全球部分頂尖的一流消費品牌中獲得實證。 每個代理自行決策內容、時機、頻率及渠道，為該特定用戶編撰適切訊息，並從每次成果中汲取經驗。 市場推廣人員定義內容、目標及規範；代理處理其餘事項，並對每項決策保持全面透明度。 Aampe 聯合創辦人兼行政總裁 Paul Meinshausen 說道：「我們創立 Aampe 是基於一個信念：每個用戶配備一個代理，而非每個客戶群配備一個模型。 以用戶為單位的代理會持續累積對每位客戶的深入理解，包括其節奏、內容偏好，以及真正促使行動的因素，並且不斷演進。 因其學習乃基於意義而非特定訊息內容，所累積的知識將得以延續至下次互動；一切絕非由零開始。 MoEngage 為我們提供基礎建設、深入渠道及客戶關係，使此能力得以成為每個品牌的常規，而非例外。」

作為是次收購的一部分，Aampe 的創辦團隊 Paul Meinshausen、Schaun Wheeler 及 Sami Abboud 將加入 MoEngage，領導其代理式決策相關項目。 Aampe 的現有客戶將繼續獲得毫不間斷的服務，並可享用到 MoEngage 提供的額外工程、數據科學及客戶支援資源。 Aampe 的代理已正式投入運作，應用於 Grab、Swiggy、ZenBusiness 及 Taxfix 等領先消費品牌。 於大規模運作下，該平台運行數以億計的專屬人工智能代理，每週處理決策逾 2,000 億次。 Grab 作為東南亞領先的超級應用程式，為八個市場逾 5,200 萬名每月交易用戶提供服務，並於單一應用程式內統籌出行、餐飲外賣及數碼銀行等通訊。

Grab 產品通訊主管 Matias Singers 表示：「Aampe 真正的突破不只是個人專屬，而是累積複合效應。 當我們發現用戶對便利體驗作為價值主張有正面反應時，這項學習會延續至日後的每次產品推出、每個新功能及每項活動。 我們每次皆無需由零開始。 此舉徹底改變像我們這類大規模團隊運作的整體成本效益。」 是次收購實現 MoEngage 所說的「隨處起步」('Start Anywhere') 策略。 B2C 品牌可將 Aampe 的每用戶代理無縫整合至其現有的客戶互動或市場推廣自動化平台，過程不會造成任何干擾；MoEngage 客戶則可以原生方式享用 Aampe，毋須作任何轉換。 不論何種方式，個人層面的代理式決策皆能為每個品牌所用。

是次收購亦將兩間公司的人工智能實驗室統合於同一目標：建造下一代的代理式市場推廣，讓 Aampe 的研究團隊能借助 MoEngage 全球客戶群的生產規模情境，加速推進已見成效的方案。 關於 Aampe Aampe 於 2020 年成立，總部設於三藩市，其團隊全面分佈於 14 個國家或地區。 公司由三位科學家 Paul Meinshausen（行政總裁）、Schaun Wheeler（首席科學家）及 Sami Abboud（技術總監）聯合創辦。 Aampe 的強化學習基礎建設，結合了 Thompson 抽樣及多臂賭博機算法，並於個別用戶層面進行因果推斷，已在全球金融科技、餐飲外賣、旅遊、媒體及電子商務領域的領先消費品牌中投入運作，助其強化個人專屬能力。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 aampe.com