美納里尼國際公平競技獎

「王子」（「El Príncipe」） Diego Milito 的職業生涯橫跨阿根廷、西班牙和意大利，成就非凡，他以天賦才華、體育風範和輝煌戰績，深得球迷愛戴。 Milito 最令人難忘的，是他在 2010 年國際米蘭奪得「三冠王」的傳奇征程中發揮關鍵作用，並在歐聯決賽對拜仁慕尼黑時梅開二度，締造經典。

意大利佛羅倫斯2026年6月24日 /美通社/ -- 第 30 屆美納里尼國際公平競技獎 (Fair Play Menarini International Award) 將於 7 月 2 日在佛羅倫斯 舉行，得獎名單再添多位世界體壇傳奇巨星。 在 佛羅倫斯五月音樂節劇院 (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 獲頒這項表揚體育最高價值獎項的冠軍得主當中，有兩位國際足球界的真正象徵人物： Diego Milito 和 Emilio Butragueño 。

此外，西班牙足球史上的標誌性人物 Emilio Butragueño 亦將獲得殊榮。 綽號「禿鷹」（「El Buitre」）的 Butragueño 是 1980 年代皇家馬德里的象徵，更是該球會史上一大輝煌時代的核心人物。

隨着 Milito 和 Butragueño 的加入，第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的得獎名單更添多位非凡體壇冠軍，他們在賽場上屢創佳績，同時亦是體育真諦的宣揚者，完美體現該獎三十年來推崇公平競技為普世價值的宗旨。

美納里尼公平競技基金會董事會成員 Luca Lastrucci、Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 表示：「我們歡迎兩位國際足球巨星，他們不僅戰績彪炳，更以取勝時展現的風範在體壇留下深遠影響。 Milito 與 Butragueño 秉持相同的價值觀，而這些價值觀正正連繫第 30 屆美納里尼國際公平競技獎的所有得主，彰顯他們是體育精神與公平競技的卓越典範。」