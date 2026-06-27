共啟AI Token時代新生態 中國電信國際合作夥伴大會舉行

中國上海 - 2026年6月26日 - 2026年6月25日，中國電信國際合作夥伴大會在上海召開，大會圍繞以共啟AI Token時代新生態的主題，匯聚全球通信領域頭部企業、優質生態夥伴及海內外重磅客戶。活動現場重磅髮佈迭代昇級的"OneGrowth 2026:共啟AI Token時代新生態"，同步揭牌組建AI Token全球服務生態聯盟。





全球産業領袖同颱論道 攜手書冩智能時代新篇



中國電信副總經理劉穎在緻辭中表示，中國電信緊扣高質量共建"一帶一路"，推動國內成熟技術能力與全球雲網資源深度融合，國際化經營實力穩步提昇。經過持續深耕，中國電信已搭建AI Token國際化經營能力體繫，爲拓展全球市場、深化生態合作築牢根基。立足AI Token時代新階段，中國電信願以Token經營爲紐帶，共享全球算力新網絡、共創AI服務新範式、共治跨境合規新秩序、共贏數智浪潮新價值。



全球移動通信繫統協會（GSMA）首席執行官John Hoffman在緻辭中高度認可中國電信在全球數字産業協同髮展進程中作出的突出貢獻。他表示，依托超前佈局的全球化算力基礎設施，中國電信爲全行業數字化智能轉型樹立實踐範本。GSMA期待持續深化與中國電信的長期協作，聯合各方共建統一、通用的Token服務行業標準，讓先進智能技術落地全球各地市場。



OneGrowth2026煥新，年度落地成果回顧



大會現場，中國電信國際正式推出煥新昇級的OneGrowth2026全球合作計劃。此次昇級圍繞能力、應用、合作三大核心維度，依托AI Token賦能體繫，加速實現AI核心能力標準化、商業化、全球化推廣。



回望過去一年，中國電信OneGrowth藍圖重點合作成果已逐步實踐落地。算力網絡"大動脈"更加暢通，"2+5+X"全球AIDC佈局加速推進，ALC國際海纜順利登陸香港，國際海陸纜增至185條，容量超304T；平颱能力"新引擎"全麵激活，全場景視聯網平颱"阿曼眼"正式放號試商用，視聯網國際平颱成功開服，全球流量平颱化運營累計服務百萬客戶，天翼量子密信等四款輕量級量子産品在亞太區域率先落地；行業應用"試驗田"規模落地，手機直連衛星業務在香港、老撾成功落地，全球車聯網"一張卡"能力覆蓋230多個國家和地區；雲智融合"生態圈"持續繁榮，依托全球230多個雲節點接入300餘個主流大模型。



聚力Token，深耕AI生態



中國電信全麵實施"雲改數轉智惠"戰略，積極推動Token經營，誠邀全球夥伴以OneGrowth的開放基因，激活AI Token的無限潛能，共同定義智能時代全新版圖。



1.能力全麵革新，搭建五位一體Token運營體繫



中國電信深化五位一體智能雲體繫，構建"L"型能力佈局，持續提昇算力、平颱、數據、模型、應用等方麵的能力，推出一站式綜合Token服務平颱——星辰TokenHub。



星辰超級智能體TeleAgent可一鍵接入全球主流大模型，爲各類客戶打造輕量化、高效率的AI Token使用體驗。平颱麵向行業頭部客戶提供大模型接入與公有雲合作，麵向細分行業中小客戶提供標準套餐與定製套餐，實現"生産—調度—應用"全鏈路價值經營。



2.四大AI賽道佈局，打造Token價值共同體



依托四大AI特色業務賽道全麵佈局，同時對外開放星辰TokenHub全平颱資源，麵向各賽道推出差異化合作方案，攜手全球夥伴打造Token價值共同體。



AI+新連接，以雲網融合、算網一體爲底座，憑藉智能專線實現一點入雲、就近極速連接、全域覆蓋，爲Token高速流轉提供低時延、高穩定的算力網絡支撐。麵向合作夥伴可提供從技術到落地的全流程服務，實現智能連接可管可控、安全合規。



AI+視聯網，聯合全球30+家合作夥伴搭建合作開放的視聯網平颱，視聯網平颱已在阿曼、阿聯酋及亞太區域多點開花，擁有10餘個落地場景。依托"平颱+終端""標準+運營"雙輪驅動，打造Token運營入口，助力海外運營商突破髮展，實現價值經營。



AI+物聯網，依托成熟eSIM技術與AI+統一管理平颱，業務覆蓋230+個國家和地區，積累30+家頭部車企出海服務案例。合作模式昇級爲聯合運營，可提供DMP平颱定製、聯合實驗室研髮、AIoT運營昇級、車企行業生態合作等提昇全球用戶感知。



AI+數字生活，依托"一張全光網、一朵智能雲、一個美好家"搭建家庭AI核心入口，憑藉國內小翼管家2.9億用戶、5.8億泛智能終端連接的成熟經驗對外賦能。圍繞海外市場需求，開放天翼智屏、天翼雲盤等核心産品出海合作，攜手合作夥伴探索全新商業模式，賦能全球智慧家庭。



聯盟揭牌，夯實智能昇級底座



大會期間，AI Token全球服務生態聯盟正式揭牌成立。聯盟由海內外算力供給、大模型研髮、視頻技術、垂直行業應用等領域的頭部企業共同髮起，緻力於打通AI Token從生産調度到應用變現的全鏈路協同，共建開放互通、價值共享的全球化AI綜合服務網絡，爲全球産業智能化昇級提供堅實底座。



榮耀授勳，並肩新程



大會最後舉行了頒獎典禮，中國電信向在全球合作中表現突出的合作夥伴頒髮了最佳創新合作夥伴獎、最佳産品創新合作夥伴獎、戰略標桿合作夥伴獎、行業標桿合作獎。緻敬各位合作夥伴與中國電信同心同行，在産業佈局規劃、前沿技術攻堅、海外市場拓展領域深度協同，凝聚産業合力夯實數字産業髮展根基，共同助推全球數字化智能轉型進程。



本次大會標誌着OneGrowth全球合作計劃完成了從生態搭建到細分賽道深耕的戰略進階，中國電信將持續髮揮雲網融合、跨境廣覆蓋的獨特優勢，秉持"共創、共享、共治、共贏"核心合作理唸，築算力根基、拓雲網骨幹、創智能內核、聚生態合力，讓AI Token成爲串聯全球智能生態的通用價值載體，爲建設更智能、更安全、更普惠的全球數字産業生態圈持續貢獻中國電信力量。



