GSMA MWC26 Shanghai圆满落幕，AI经济与6G创新令全球与会者瞩目

来自143个国家和地区的与会者齐聚上海新国际博览中心（SNIEC），与约300位演讲嘉宾及400余家赞助商、参展商和合作伙伴共同探索AI时代互联未来

上海2026年6月28日 /美通社/ -- MWC26 Shanghai已落下帷幕，为期三天的会议与展览共吸引37,300名与会者，聚焦AI经济、6G创新等议题。 MWC Shanghai国际与会人数同比增长33%，现场与会者来自143个国家和地区。

今年的主旨演讲、峰会和展览区均以连接驱动的创新为主旋律——从AI到6G、机器人及卫星网络。 与会者得以近距离见证那些正在重塑中国、亚洲乃至全球移动产业的前沿技术，以及移动产业如何持续推动AI应用落地，并迈入AI词元经济时代。