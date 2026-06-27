FP Markets 藉別具里程碑意義的 SpaceX (SPCX) 上市，擴大其股票差價合約投資組合

塞浦路斯利馬索爾2026年6月27日 /美通社/ -- 全球多資產外匯和差價合約 (CFD) 經紀商 FP Markets 已擴展其股票產品，納入 Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) 的股票差價合約。 除了現有豐富的股票差價合約外，這項新產品現已可透過 FP Markets 的 MetaTrader 5 (MT5) 及 cTrader 平台即時交易。 客戶透過 FP Markets 以差價合約交易 SPCX，可捕捉上市後的價格波動，同時可作長倉及短倉部署，享有靈活槓桿，並能使用機構級交易工具。

SpaceX 於 6 月 12 日在萬眾期待已久之下正式上市，首輪集資額高達 750 億美元，創下紀錄。 然而，在承銷商行使俗稱「綠鞋期權」的超額配售權後，最終集資總額約為 860 億美元，成為史上最大規模的首次公開招股 (IPO)。 SPCX 初始定價為每股 135 美元，但受需求推動，開市時股價升至 150 美元，並於 6 月 16 日短時間內升穿 200 美元，其後大幅回落，下試上市前水平。