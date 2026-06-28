TCL響應「2026奧運日暨愛知‧名古屋亞運歡樂跑」 與市民及運動員一同感受奧運精神 大抽獎送出總值約18萬元電視產品

香港 - 2026年6月28日 - TCL作為奧林匹克全球合作夥伴，鼎力支持由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會舉辦的「2026奧運日暨愛知‧名古屋亞運歡樂跑」，與逾2,500名市民及運動員一同參與盛事，響應全球慶祝國際奧運日，並為即將出戰亞運的香港運動員打氣。TCL亦送出總值約18萬元的智能電視產品，冀將運動精神與創新科技帶入社區生活。



TCL響應「2026奧運日暨愛知‧名古屋亞運歡樂跑」，與逾2,500名市民一同感受奧運精神。

今年奧運日活動以「與香港運動員一起跑」為主題，於香港科學園舉行，設有4公里「個人跑」、2公里「親子輕鬆跑」及2公里「愛知‧名古屋亞運歡樂跑」三大組別。現場亦設有多元運動體驗及互動專區，其中TCL設置「SQD優勢大挑戰」，讓參加者透過有趣的拋球遊戲，親身體驗SQD-Mini LED顯示技術的卓越畫質，並贏取奧運主題精美禮品。現場氣氛熱烈，吸引不少家庭及市民參與，共同感受奧運日的活力與歡樂。



完成活動的跑手除可獲得紀念品外，亦可憑號碼布參與幸運大抽獎。TCL特別送出多部智能電視產品，其中最矚目的是TCL旗艦級75吋X11L SQD-Mini LED電視，價值港幣44,900元。該型號峰值亮度高達10,000 nits，配備20,736個精準控光分區，可細緻呈現高動態範圍畫面；配合Super QLED、WHVA 2.0 Ultra面板技術及Ultra Colour Filter，實現100% BT.2020全場景廣色域，即使在高亮度環境下仍能保持鮮明色彩。無論是觀賞奧運賽事或日常娛樂，X11L均能帶來震撼的臨場觀賞體驗，讓市民在家中延續體育盛事帶來的熱血與感動。



TCL亞太營銷本部香港分公司總經理高志剛先生表示：「作為奧林匹克全球合作夥伴，TCL一直深信科技與體育同樣擁有啟發人心及凝聚社群的力量。透過是次支持『2026奧運日暨愛知－名古屋亞運歡樂跑』，體現品牌致力以創新科技推廣體育文化的承諾，我們期望將奧林匹克精神由運動場延伸至日常生活，讓頂尖影音科技成為連繫家庭、社區與世界級賽事的窗口，與市民一同投入運動熱潮，以更沈浸的方式參與體育盛事。」



TCL與國際奧委會於2025年宣佈達成全球合作夥伴關係，合作期延續至2032年。TCL成為家庭影音設備和家用電器類別的官方全球合作夥伴，並將在以電視、空調、冰箱、洗衣機等為主的智能終端及面板顯示領域，通過科技提升奧林匹克體驗，助力打造更緊密相連的未來。





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