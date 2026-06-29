De Beers 集團發佈美國消費者趨勢最新調研成果

天然鑽石最受青睞 —— Z 世代與非婚嫁市場表現突出，沙漠鑽石品類增長強勁

英國倫敦 - 2026年6月29日 - 近日，De Beers 集團正式發佈最新版《鑽石行業報告》。該份深度調研透過詳細訪問美國市場 18,500 名 18 至 74 歲的女性，全面勾勒出全球最大鑽石消費市場的最新格局。報告核心發現顯示，天然鑽石依然是最受青睞的奢華珠寶類別，平均單件成交價較兩年前大幅增長 25%，當中沙漠鑽石憑藉強勁增勢成為市場亮點；Z 世代已躍升為第二大消費群體；非婚嫁市場需求如今已佔據全美天然鑽石總需求的四分之三。





天然鑽石成為首選：沙漠鑽石增勢強勁



報告顯示，美國消費者將天然鑽石視為奢華珠寶的首選。11% 的女性將天然鑽石珠寶列為最渴望獲得的奢華禮物，其嚮往程度顯著領先於實驗室培育鑽石（8%）、其他寶石（5%）和純金首飾（4%）。在消費升級的帶動下，天然鑽石珠寶的平均單價從 2023 年的 3,242 美元（約合港幣 25,400 元）攀升至 2025 年的 4,063 美元（約合港幣 31,800 元），增幅達 25%。這一升勢主要源於消費者對更大克拉重量的追求，平均總克拉重量由 1.65 克拉增至 1.86 克拉。



在整體市道穩步上揚的帶動下，沙漠鑽石的增勢最為強勁。報告顯示，2025 年第四季度及 2026 年第一季度，天然鑽石的整體銷售額與去年同期相比，分別錄得 4% 及 9% 的增幅；同期，沙漠鑽石的銷售額增幅更分別達到 15% 及 19%，顯著跑贏整體市道，充分印證了差異化定位帶來的強勁市場潛力。



Z 世代地位躍升：非婚嫁市場成增長引擎



年輕世代正為天然鑽石市場注入強勁活力。Z 世代雖僅佔美國總人口 18%，卻貢獻了天然鑽石需求價值的近四分之一（23%），躍升為第二大消費客群。其購買天然鑽石的平均單價達 4,080 美元（約合港幣 31,900 元），接近嬰兒潮一代（Baby Boomers）的兩倍，盡顯其強勁的消費潛力。Z 世代購買或收到鑽石的頻率亦高於其他世代，年均達 1.83 次，而全世代平均為 1.7 次。在購買場合中，婚嫁雖仍以 45% 的佔比主導 Z 世代需求，但生日等禮贈場合佔比高達 17%，顯著超過 13% 的全世代平均數字。同時，Z 世代更傾向於將鑽石視為身份象徵，重視自我表達，並高度依賴社交媒體搜集購前資訊。



值得關注的是，消費場合正從傳統婚嫁向多元領域廣泛延伸。非婚嫁場合已佔據美國市場總需求的四分之三，成為推動市場增長的核心引擎。慶祝新工作、晉升、紀念個人成就與「悅己消費」，正日益成為購買天然鑽石的主要誘因。這一消費模式的轉變，為天然鑽石市場的長期增長開闢了更廣闊的發展前景。



De Beers 集團鑽石需求洞察與分析首席研究員Diana Mitkova指出：「 當代消費者對擁有天然鑽石的渴望絲毫不亞於過往世代，天然鑽石的吸引力遠超其他珠寶類別，平均單件消費額更創下新高。但購買方式與動機正在演變 —— 訂婚不再是帶動行業價值的唯一動力，消費者在越來越多不同的場合選擇天然鑽石，並更加追求彰顯個人特色的獨特設計。」她強調：「天然鑽石作為自然造就的奇蹟，其特質恰好迎合這些消費趨勢的轉變。行業機遇在於透過不同尺寸、色彩與價位的設計，將應用領域延伸至婚嫁之外，從而在激烈的競爭中，持續釋放強勁的潛在市場價值。」



天然鑽石與實驗室培育鑽石：市場區隔日趨清晰



相比之下，實驗室培育鑽石的零售價格持續下滑，導致其需求價值佔比受限。2025 年，實驗室培育鑽石僅佔獨立珠寶商鑽石銷售額的 15%，天然鑽石仍穩居 85% 的絕對市場佔有率。尤其值得關注的是，當實驗室培育鑽石達到 3 克拉及以上時，銷量明顯回落，這一發現表明消費者可能認為過大的培育鑽石有失真實感。報告同時指出，隨著實驗室培育鑽石價格連年下跌，零售商恐難以引導消費者轉為購買克拉重量更大的培育鑽石，這或將對整體銷售額及長期毛利率構成壓力。



De Beers 集團企業事務與策略執行副總裁兼首席經濟學家Eirik Wærness表示：「鑽石行業正經歷快速演變，市場供需動態正共同主導未來的格局。在供應方面，全球天然鑽石產量下降預計將在未來幾年逐步改善供需平衡；在需求方面，美國經濟的韌性與中國需求的穩健，已推動 2025 年全球天然鑽石需求恢復增長，行業的市場營銷企劃亦展現出良好勢頭。鑑於實驗室培育鑽石的零售回報未來或面臨壓力，我們預期零售商將在銷售策略中進一步明確天然鑽石與培育鑽石的區隔。隨著基本面逐步企穩，行業將迎來鞏固天然鑽石價值、支持長期增長的重要機遇。」









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