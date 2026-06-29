《四季交饗曲》盛夏篇章登場：饗 A Joy × 江振誠 以玩心翻玩夏日餐桌 掀起蔚藍風味浪潮

台北2026年6月29日 /美通社/ -- 當2026年全台最高精品Buffet「饗 A Joy」遇見國際名廚江振誠，一場關於風土、記憶與感官的夏日交響繼續隨之展開。年度企劃《四季交饗曲》於春季篇章中，探索那些看似不尋常的、卻耐人尋味的味覺食材組合。緊接著，即將於 7月1日 迎來盛夏篇章，這一次主廚以「海」為靈感，透過三道夏季消暑限定聯名料理，描繪出對於夏日海洋不同層次的感受。「沙灘」、「礁石」、「深海」交織出的海邊日頭赤焰，與夕陽西下時繽紛橙色，構成與海密不可分的夏季風景，層層帶入餐桌之中。

「夏天應該是清涼、愉快，而且充滿活力的！」江振誠主廚如此形容，於是他將「玩心」、「翻玩」與「活潑感」注入盛夏料理之中，透過輕盈卻富有層次的節奏，重新演繹人們熟悉的夏日記憶。赴法習藝多年，主廚從南法地中海回到台灣，與這座島嶼最深刻也最自然的連結始終是海鮮，因此他以海回應風土，以味道記錄季節。

盛夏篇章第一道焦點料理「海納百川魚子醬珠寶盒」，特別選用黑潮鮪、立翅旗魚與彩虹鮭三種洄游性魚類匯聚海味。某種程度上，也象徵著江振誠主廚如同洄游於世界的魚群，歷經世界遊歷後，再次回到最初的所在—台灣。這不只是主廚對海洋的敬意，更是對這片土地所孕育豐饒海味的一份感謝。主廚以「珠寶盒」為意象，想像將夏季洄游的旅人，如同不同的海味層層收納其中。以盛夏時節最鮮美的魚鮮，搭配土佐醋凍的清爽酸香，讓整體風味更加輕盈明亮；海風的鹹味與魚鮮的甘甜，也在餐桌上緩緩交會。