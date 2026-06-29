打破高昂摩擦成本壁壘 華爾街量化基因團隊執掌騰達證券提出"券商3.0"新范式

香港2026年6月29日 /美通社/ -- 2026年6月，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）向持牌金融機構發出最新指引，督促業界在加速智能化轉型的同時，全力防範AI時代的网络安全風險，標誌著本港金融科技應用步入「高質量展業」的嚴格監管階段。 與此同時，最新行業調研顯示，香港散戶投資者的人均年交易摩擦成本高達2,094港元，「免佣金不免平台費」正嚴重侵蝕智能交易的效率。在此背景下，香港持牌法團騰達證券（GigaMoney）全面引入由擁有華爾街頂尖量化背景的核心團隊所引領的全新智能交易系統。該平台在嚴格遵循證監會合規與安全框架的前提下，試圖打破傳統券商的摩擦成本壁壘，將機構級算法思維內嵌至個人投資工具中，為香港投資者在智能交易時代提供更低摩擦、更高效率的決策賦能。

值得注意的是，當市場都在圍繞「AI智能」與「極速交易」展開技術博弈時，GigaMoney 核心團隊卻提出了一個更具差異化的觀點：引入尖端交易系統的目的，絕非鼓勵散戶去進行更高頻、更盲目的短線博弈，而是為其構建一套抵禦市場噪音的防禦機制。 這份戰略眼光指向一個本質上的基因差異：在金融市場中，一個普遍的迷思是將投資等同於「預測短線走勢」，每日充斥著對漲跌的猜測與熱點的追逐，往往導致投資者的行為陷入過度投機的漩渦，回報難以持續；而市面上傳統互聯網券商的基因，往往普遍聚焦於「流量運營」與「UI交互」。與之形成鮮明對比的是，GigaMoney 的基因始於對市場微觀結構與風險定價的深刻理解——其核心團隊長期浸淫於華爾街最核心的交易室，日常工作便是構建模型，從海量數據與毫秒級的價格波動中捕捉稍縱即逝的規律與錯誤定價。

這種背景意味著什麼？GigaMoney 對「好工具」的理解，超越了流暢的介面或低廉的費用。其產品哲學的起點，是將機構級級別的量化分析框架與嚴謹的風險管理思維，封裝成個人投資者可感知、可使用的直觀體驗。正如創始人 Ming Zhao 所堅信的：「投資的核心，不是做出一次正確判斷，而是建立一套能夠在不同市場環境中持續發揮作用的認知與工具體系。」 因此，當市場還在討論傳統蠟燭圖、隱含的衍生平台費或社區熱度時，GigaMoney 思考的是：如何用算法幫助用戶更清晰地解構一家公司的價值驅動因素？如何將高級期權策略的潛在風險直觀可視化？如何讓全球市場的實時數據流，不再是信息過載的噪音，而是結構化的決策輔助？

將量化思維的嚴謹性與可重複性注入投資過程，正是為了對抗市場中普遍存在的「短期行為」與情緒化波動。這並非對「人性化」的背離，而是更深層次的工具賦權。 在行業面臨科技轉型、監管升級與摩擦成本重塑的當下，GigaMoney 的亮相無疑開啟了證券交易系統的新範式。券商競爭已然進入 3.0 階段——從單純提供交易「渠道」，升級為提供能夠對抗情緒波動的「決策系統」。在這場變革中，這種獨特的金融科技基因在合規安全的框架下，為個人投資者帶來了最務實的轉變：它打破了以往唯有機構才能享有的數據解構與風險管理門檻，幫助個人用戶跨越隱含的摩擦成本壁壘，並將量化思維轉化為可感知的理性工具，讓投資者在 3.0 時代真正擁有穿透市場噪音、依靠體系與工具進行高效率決策的實質價值。