日本網上市集「Mercari Japan」大型日本動漫遊戲收藏展首度登陸香港 「解鎖！MERCARI 神秘寶箱」7 月希慎廣場開幕

香港收藏家KOL藝人合力展出近1,000件珍貴藏品｜Photo Booth 定製個人卡牌｜完成任務換領限量禮品

香港 - 2026年6月29日 - 日本網上市集「Mercari Japan」將於 2026 年7月4日（六）至7月12日（日），於香港銅鑼灣希慎廣場（Hysan Place）1樓中庭，舉辦首個大型期間限定日本動漫遊戲收藏展「解鎖！MERCARI 神秘寶箱」。活動將以「沉浸式尋寶體驗」為主題，並攜手香港哥斯拉影迷會會長 Michael Law、澳門著名 YouTuber 歡樂馬介休、小薯茄成員麗英、等近20位香港重量級藏家、KOL 及藝人參與。展覽將公開他們和一眾收藏家的絕版單品及稀有日本動漫收藏，合共展出約1,000件珍貴藏品！





現場將結合展示、互動與探索體驗，為香港的動漫遊戲迷們帶來一場喚醒跨世代熱血回憶的盛會。會場內亦設有藏品區尋寶活動，獨家御守／盲盒及限量禮品換領活動，Photo Booth 定製卡牌拍照體驗等，讓熱愛動漫與收藏文化的香港粉絲，親身感受日本動漫遊戲收藏的獨有魅力。



三大尋寶路線登場 化身秘寶獵人解鎖專屬動漫收藏



本次活動以「解鎖隱藏於日本收藏世界中的珍稀寶物」為概念，將希慎廣場中庭空間打造為由多個紅色寶箱構成的展區。參觀者將穿梭於不同「寶箱」之間，在充滿神祕未知感的空間中展開尋寶之旅。活動核心互動為「尋寶任務」，參觀者可從三個主題中選擇尋寶屬性，包括「特攝大亂鬥」、「精靈探險隊」及「青春熱血祭」。系統將即場印出個人專屬「尋寶任務」，引導民眾依照指定路線探索不同展櫃與收藏內容。路線中將出現多個家喻戶曉的日本動漫 IP，參觀者可一邊享受探索樂趣，一邊發掘隱藏其中的稀有收藏。



此外，本次活動亦將展示香港收藏家透過「Mercari Japan」及「駿河屋」所收藏的稀有日本動漫遊戲藏品，並透過分享與這些「尋覓已久的寶物」相遇的故事，向大眾介紹許多香港本地難以入手的珍藏、完售商品及日本限定商品。希望藉此將日本收藏市場特有的尋寶樂趣，以及深厚的收藏文化魅力帶給香港大眾。參觀者可透過「尋寶任務」，一邊了解並欣賞展出藏品背後的故事與價值，一邊探索整個展區。完成任務者更可獲贈活動限定小禮品。



香港收藏家、藝人與 KOL 珍藏集結 完成任務再把 Mercari 神秘盲盒帶回家



活動邀請哥斯拉影迷會會長、歡樂馬介休（華浚和Rico）、小薯茄成員麗英、等近20位香港重量級藏家、KOL、藝人參與。今次展覽合共展出約1,000件兼具話題性與珍稀性的日本動漫遊戲藏品，當中更包括多位人氣創作者的個人珍藏。



是次展出的亮點藏品包括高達42厘米的初代哥吉拉頭部模型，1997 年發行、刊載《ONE PIECE》第一話的《週刊少年Jump》，以及1996年首次發行的無稀有度標記Pokémon卡牌等多項跨越世代吸引眾多粉絲的稀有單品。



此外，「Mercari Japan」亦將與日本最大規模之一的動漫＆個人興趣二手專門店「駿河屋」合作，設置特別展示櫃及聯名企劃。用戶可透過「Mercari Japan」App 及網頁服務直接選購「駿河屋」商品，希望透過是次合作，為香港用戶提供更便利地享受日本動漫・遊戲・個人喜好文化的方式。



活動期間亦將推出多項限定贈品企劃，參觀者於會場掃描 QR code 並下載「Mercari Japan」App，即可獲得「Mercari 神秘盲盒」一個；完成新會員註冊者可獲贈限量帆布袋；填寫會場問卷者則可免費體驗定製卡牌影像體驗。希望讓香港動漫迷一次感受日本動漫收藏文化與尋寶體驗的獨有魅力。



◆活動詳情

●活動名稱：「解鎖！MERCARI 神秘寶箱」

●日期：2026 年 7 月 4 日（六）～ 7 月 12 日（日）

●開放時間：

週五～週日：10:00-22:00

週一～週四：11:00-21:00

※營業時間可能視情況有所變更。

●地點：香港・銅鑼灣 Hysan Place 1樓中庭

●活動網址：https://hk.mercari.com/zh-hant/pages/202607event_hk/index.html?campaignSource=PR_branding_2607hkeventLP&utm_source=PR&utm_medium=branding&utm_campaign=2607hkeventLP

※本活動免費入場。

